Impacto del Sistema de Cuidados, hasta el 2028

LA REDUCCIÓN de la desigualdad de tiempo libre que hay entre hombres y mujeres por las labores de cuidados, como uno de los resultados del Sistema Público de Cuidados (SPC) de la Ciudad de México, podrían verse hasta el año 2028, indicó Araceli Damián González, encargada del sistema y secretaria capitalina de Bienestar e Igualdad Social.

Durante su participación en el “Tercer encuentro nacional: el futuro de los cuidados en México”, en el que se discutieron los retos y avances en los sistemas de cuidados a nivel federal y estatales, Araceli Damián resaltó la importancia del SPC para reducir la reducción de la pobreza de tiempo; es decir, la escasez de tiempo libre.

En 2024, el Consejo de Evaluación de la CDMX encontró que el 57 por ciento de los habitantes de la ciudad sufren este tipo de pobreza de tiempo.

El Dato: EL OBJETIVO de este sistema es combatir la división sexual del trabajo y, así, la desigualdad que hay entre hombres y mujeres.

Además, la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) muestra que las mujeres mexicanas que son cuidadoras dedicaron en 2022, en promedio, 38.9 horas a la semana a esta labor. En cambio, en el caso de los hombres cuidadores el promedio fue de 30.6 horas. Una diferencia equivalente a una jornada laboral.

Consultada al respecto, Damián indicó que la medición de la pobreza de tiempo se hace cada dos años en la CDMX. De modo que se tiene ese tiempo para conocer los resultados del sistema de cuidados capitalino.

No obstante, la funcionaria indicó que no se verán impactos de estas políticas públicas sino hasta el año 2028, tres años después de su implementación.

“Ya se presentaron los resultados de 2024 y el próximo año se va a levantar la información para 2026. El sistema de cuidados tendrá apenas un año y veremos pocos avances, relativamente. La pobreza de tiempo se transformará con el sistema de cuidado en dos años más”, aseguró Araceli Damián a La Razón.