Metro CDMX HOY 13 de noviembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 13 de noviembre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en las líneas 1, 4, y 6; y de seis minutos en las líneas 3, 7, 8, A, B y 12; y de siete minutos en las líneas 2, 5 y 9.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/WlCW9Cczwq — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 13, 2025

¿Qué pasa en la Línea 1?

La Línea 1 que corre desde Pantitlán a Observatorio presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan más de cinco minutos en pasar, por lo que piden agilizar el servicio.

“Si pueden eviten la línea 1, otra vez está saturada en todas las estaciones hacia Chapultepec”

“La flamante nueva línea 1 se está parando hasta 10 minutos por estación igual que ayer”

“Línea 1 es mentira, van 10 minutos y no hay un solo tren que se mueva”

Van 3 metros que pasan en la línea 1 dirección Pantitlán y para Chapultepec nada y todavía se les ocurre mandar prueba, qpm. Tiene tengo 15 minutos aquí @cabal6 — Guadalupe Solorzano Rodriguez (@GuadalupeS78684) November 13, 2025

¿Qué pasa en la Línea 4?

La Línea 4 que corre desde Martín Carrera a Santa Anita presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan más de los cinco minutos que informa el metro sin que pase un tren, y una vez arriba, el avance es bastante lento entre estaciones.

“10 mis de espera en línea 4...”

“No sé qué le hicieron a la línea 4, van dos semanas de retrasos constantes”

“Línea 4 NO son 5 minutos”

