Pese a sanción, Finanzas confía en proveedor del Tren Ligero del Mundial

El secretario de Administración y Finanzas (SAF) de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botton Falcón, aseguró a La Razón que la contratación de la empresa china CRRC ZhuZhou Locomotive, vía licitación pública, para proveer convoyes del Tren Ligero para el Mundial del 2026, “se hizo siguiendo los lineamientos de las licitaciones, no con opiniones”.

Se hizo pese a que CRRC ZhuZhou Locomotive recibió una sanción de mil 500 millones de pesos por entregar poco más de siete meses tarde la primera fase de la remodelación y renovación de la Línea 1 del Metro (Pantitlán a Isabel la Católica).

“Entiendo que hay sanción, pero todo el proceso de licitación se hizo con base en lo que marcan los procedimientos y tengo entendido que Transportes Eléctricos ya había trabajado con CRRC”, dijo el funcionario.

El Dato: EL PRÓXIMO DOMINGO 16 de noviembre reabrirán las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio de la Línea 1 del Metro, después de un año de trabajos.

De acuerdo con lo que establece el contrato STE-DEAF-GRMA-033-A-2025, celebrado entre el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) y CRRC, la adquisición para la Copa Mundial de la FIFA 2026 contempla 17 trenes ligeros articulados nuevos, con un costo total de más de mil 377 millones de pesos, que se pagarán de manera multianual.

Cada convoy es modelo MCSTELRV y el costo unitario es de 81 millones 33 mil 143 pesos. Los carros son de rodadura férrea y cuentan con alimentación eléctrica nominal de 750 VDC por catenaria.

En caso de que CRRC ZhuZhou Locomotive incumpla con la entrega a tiempo de los trenes ligeros, la empresa china deberá pagar una pena del dos por ciento diario por cada tren no entregado, con cargo directo a su facturación.

Por ejemplo, si CRRC entregara 10 unidades, le faltara por entregar el resto y tardara el mismo tiempo que en la Línea 1, se le impondría una multa de aproximadamente 11 millones 344 mil 640 pesos por cada día de retraso, lo que equivaldría a cerca de dos mil 405 millones de pesos en total.

El Sistema de Transportes Eléctricos (STE) publicó, el 9 de mayo del 2025, las bases de la licitación pública internacional para adquirir 17 trenes ligeros articulados. La apertura del procedimiento se realizó el 20 de mayo y el 27 de mayo se dio el fallo de la licitación.

El proyecto del Tren Ligero deberá concluir antes del 11 de junio del 2026, fecha de la inauguración de la Copa del Mundo en el Estadio Ciudad de México, que actualmente es el Estadio Banorte y antes era Estadio Azteca.

17 trenes ligeros articulados nuevos entregará la firma china

“El proveedor que ofreció las mejores condiciones técnicas y financieras, de acuerdo con el análisis del STE y, por tanto, fue adjudicado, fue la empresa CRRC Zhuzhou Locomotive Co. Ltd., la cual estará a cargo del diseño y fabricación de los 17 trenes”, respondió a este diario la Secretaría de Administración y Finanzas en una tarjeta informativa.

PLAN MUNDIALISTA. El Tren Ligero forma parte del Plan Integral Ciudad Mundialista, que contempla más opciones de movilidad y seguridad para que la Ciudad de México esté lista para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el cual va a sumar un total de ocho mil 900 millones de pesos.

Este paquete también incluye la construcción de la Línea 14 del Trolebús, que irá de Universidad a Huipulco, así como la modernización de otras líneas y de la Línea 2 del Metro. Estos proyectos tendrán una inversión de mil 697 millones de pesos.

Además, se realizará una regeneración urbana con una inversión de tres mil 505 millones de pesos provenientes del Fondo Mixto de Promoción Turística (FOMIX), destinada a la iluminación de calles, rehabilitación de espacios públicos, creación de corredores seguros y modernización de los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) Huipulco, Universidad y Taxqueña.

En preparación para el Mundial 2026, el Gobierno de la Ciudad de México desplegará a más de 18 mil 500 policías, quienes están siendo capacitados en inglés para poder comunicarse con los visitantes extranjeros y ofrecer una atención más eficiente. Esta capacitación representa una inversión de 94.6 millones de pesos.

ANTECEDENTES CONTRACTUALES. Años antes de la contratación más reciente, el STE ya había establecido vínculos comerciales con la empresa china CRRC Zhuzhou Locomotive.

En el 2022, la dependencia le otorgó una adjudicación directa mediante el contrato GRM-ADQ-023-2022, con el objetivo de adquirir tres trenes ligeros por un monto total de 191 millones 887 mil 666 pesos.

Cada unidad tuvo entonces un costo de 63 millones 962 mil 555 pesos, según los datos disponibles en los registros de información pública de la Plataforma Nacional de Transparencia.

El STE fue consultado para conocer si esos trenes fueron entregados conforme a los plazos establecidos en el contrato y mencionó a La Razón que cumplió y no fue objeto de sanciones por parte del Gobierno capitalino.

Meses antes de esa adjudicación, la misma empresa había resultado ganadora de una licitación pública con el número de contrato GRM-ADQ-018-2022, para proveer seis trenes ligeros destinados también al sistema de transporte de la Ciudad de México.

El monto total de esa operación fue de 438 millones 112 mil 333 pesos, lo que representa un costo unitario de 73 millones 18 mil 722 pesos por tren.

La comparación entre ambos contratos evidencia una diferencia de poco más de 10 millones de pesos por unidad, a pesar de que el convenio con el numeral 018-2022 se firmó meses antes que el identificado como 023-2022.

Es decir, mientras el primer acuerdo se realizó a través de un proceso competitivo y con mayor volumen de compra, el precio por tren fue más alto que en la contratación directa posterior, en la cual el costo por unidad disminuyó de manera significativa.

