Muere policía que frustró asalto a tienda departamental en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó el fallecimiento del Policía Tercero Brandon López Solís, de la Unidad de Protección Ciudadana (UPC) Cuautepec, quien murió el 13 de noviembre de 2025 luego de varios días de atención médica especializada a causa de una lesión por arma de fuego recibida durante un enfrentamiento tras frustrar un asalto a una tienda departamental, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con información difundida por el titular de la SSC-CDMX, Pablo Vázquez Camacho, el oficial resultó gravemente herido tras enfrentar a dos hombres armados en la zona de Cuautepec, dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero.

El ataque ocurrió cuando López Solís respondió a un reporte de robo en una tienda departamental, situación que derivó en un intercambio de disparos que lo dejó en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos, el elemento perdió la vida en un hospital privado donde recibía atención especializada.

El Secretario expresó sus condolencias a la familia del agente y reconoció públicamente su entrega y vocación de servicio. “El valor y la vocación de servicio de Brandon serán ejemplo para todas y todos los servidores públicos que conformamos esta institución”, escribió en un mensaje publicado en redes sociales.

Asimismo, aseguró que la dependencia no permitirá que este hecho quede impune y subrayó que las investigaciones continúan en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para identificar y detener a los responsables.

La SSC informó que ya se brinda acompañamiento psicológico y asesoría legal a los familiares del policía. En tanto, se mantiene una búsqueda activa de los agresores, quienes presuntamente huyeron tras el ataque.

El fallecimiento de López Solís ha generado muestras de solidaridad entre compañeros y mandos de la corporación, quienes destacan su compromiso y valentía al enfrentar situaciones de alto riesgo en cumplimiento del deber.

La institución reiteró que continuará trabajando para esclarecer los hechos y llevar a los implicados ante la justicia, reafirmando su compromiso con la ciudadanía y con la memoria del oficial caído.

