Estos son los bloqueos viales y marchas programados este 14 de noviembre en la CDMX

Este jueves comenzó el paro nacional de 48 horas por parte de la CNTE, por lo que desde las primeras horas de este 13 de noviembre se presentaron afectaciones viales en algunos puntos de la ciudad.

La convocatoria del paro nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) abarca este 13 y 14 de marzo, y en la Ciudad de México se citó a las y los trabajadores desde las 5:00 horas.

Se convocó a las y los trabajadores de la CNTE a las 5:00 horas de este jueves 13 de noviembre con la finalidad de comenzar un mitin alrededor de Palacio Nacional, para posteriormente dirigirse hacia la Cámara de Diputados a las 9:00 horas.

Protesta de la CNTE de este jueves. ı Foto: Especial.

Actualmente hay un plantón afuera de la Cámada de Diputados, y se tiene previsto que este continúe ahí hasta el 14 de noviembre, pues apuntan que también se realice la toma de la caseta de la autopista México Cuernavaca.

Bloqueos y afectaciones viales del 14 de noviembre

Debido al plantón, se presentan afectaciones en los puntos cercanos a la Cámara de Diputados, por lo que la Secretaía de Seguridad Ciudadana exhorta a la población a salir con tiempo y tomar en cuenta trayectos alternos.

Asimismo, recomientan utilizar el transporte público y evitar utilizar automóviles particulares, así como estar atentos a los reportes que se den actualizados por parte del Centro de Orientación Vial.

Las afectaciones viales para este 14 de noviembtre serán Avenida H. Congreso de la Unión, Avenida Eduardo Molina, Calzada Ignacio Zaragoza, Calle Sidar y Rovirosa, y la Calle Emiliano Zapata.

#PrecauciónVial | Considera cerrada la circulación en el bloque derecho de Congreso de la Unión, Sidar y Rovirosa y Emiliano Zapata, por manifestantes en inmediaciones de la Cámara de Diputados. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/FyoIoFYuxV — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 14, 2025

Por lo que se recomienda tomar rutas alternas como Fray Servando Teresa de Mier, el Eje 1 Oriente, Eje 1 Norte y Avenida Iztaccíhuatl para poder evitar afectaciones en los traslados habituales.

¿Por qué hay manifestación de la CNTE?

Las y los trabajadores de la CNTE se manifiestan por cuatro demandas principales, que son la abrogación de ley del ISSSTE 2007, la abrogación de la Reforma Educativa, justicia laboral y un alto a la represión.

Asimismo, señalan que el Sistema Educativo requiere un presupuesto mayor al 4 por ciento sugerido en la Ley de egresos de la Federación para el ejercicio 2026, pues de acuerdo con la CNTE, se le debe asignal al menor el 12 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

De igual forma piden que exista un incremento salarial, pues el actual no corresponde a lo que había anunciado a la SEP, y también apuntan que no se está cumpliendo con los acuerdos federales y estatales.