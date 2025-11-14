Álvaro Obregón se prepara para hacer historia con el lanzamiento del microsatélite MXÁO-1

La Alcaldía Álvaro Obregón, encabezada por el alcalde Javier López Casarín, se prepara para un momento histórico: el lanzamiento del microsatélite MXÁO-1, el primero desarrollado por un gobierno local en México y América Latina. Este proyecto innovador consolida un modelo de colaboración entre gobierno, academia e industria, colocando a la demarcación en la órbita de la ciencia y la tecnología mundial.

El MXÁO-1 representa el compromiso de gobernar con visión de futuro, utilizando la tecnología espacial para mejorar la calidad de vida en la Tierra. Desde su órbita, de 500 a 550 kilómetros de altura, el satélite captará imágenes multiespectrales de alta resolución (1.5 m/píxel) que serán analizadas en el Centro de Monitoreo y Análisis MXÁ0-1, ubicado en Santa Fe. Esta información permitirá monitorear el medio ambiente, anticipar riesgos naturales, optimizar la movilidad urbana, mejorar la infraestructura, fortalecer la seguridad pública y apoyar proyectos de desarrollo social en beneficio de las y los habitantes de Álvaro Obregón y de México.

El proyecto fue desarrollado bajo el modelo de colaboración triple hélice, donde el Gobierno local funge como organizador y catalizador, convocando a empresas tecnológicas y universidades a trabajar de forma conjunta. En este esquema, el Clúster Universitario de Alto Nivel, integrado por 25 instituciones de educación superior públicas y privadas, es el eje científico del programa, encargado de analizar los datos satelitales y transformarlos en proyectos de innovación social, sostenibilidad ambiental y movilidad inteligente.

“Lo que hace unos años parecía imposible, hoy es una realidad: una alcaldía mexicana tiene presencia en el espacio. Somos la prueba de que todo es posible y de que la innovación puede nacer desde lo local para escalar sus beneficios a todo el país”, señaló Javier López Casarín, Alcalde de Álvaro Obregón.

El lanzamiento del MXÁO-1 está programado para el mes de noviembre. Se realizará desde la Base Aérea de Vandenberg, California, como parte de la misión Transporter-15 de SpaceX, en la que participarán 58 satélites de 16 países. Gracias al programa Smallsat Rideshare, el acceso al espacio se ha democratizado, permitiendo que un gobierno subnacional utilice tecnología antes reservada para las grandes potencias.

El MXÁO-1 no sólo observará la Tierra, transformará la manera en que se gobierna desde lo local. Cada byte de información será una oportunidad para tomar decisiones más inteligentes, sostenibles y justas, reafirmando que cuando hay visión, ciencia y colaboración, Todo es Posible.

