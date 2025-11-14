CNTE levanta plantón tras 48 horas de paro; advierte nuevas movilizaciones

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) puso fin este viernes al plantón de 48 horas instalado en las inmediaciones de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, así como a bloqueos carreteros que se establecieron durante la protesta, al tiempo que advirtió que no descarta nuevas acciones de mayor duración si sus demandas no son atendidas.

La movilización que comenzó el jueves 13 de noviembre con la llegada de contingentes del magisterio disidente que instalaron tiendas de campaña frente a la Cámara de Diputados y realizaron tomas de casetas de peaje para dar paso libre a automovilistas.

El paro nacional de 48 horas respondía al incumplimiento que los maestros atribuyen al gobierno federal en torno a acuerdos previos, así como la exigencia de la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa.

Durante la mañana del viernes los docentes comenzaron a retirar campamentos en la zona de San Lázaro y anunciaron que a partir de las 15:00 horas se llevaría a cabo un mitin final para dar por concluido el paro.

En paralelo, se informó que el tránsito en la Autopista México-Cuernavaca y otras vías afectadas volvió a la normalidad tras la liberación de casetas por parte de los manifestantes.

En un comunicado difundido por sus voceros, la CNTE señaló que la retirada del plantón es “temporal y coordinada”, y que sus bases definirán en una nueva reunión el día 22 de noviembre las fechas y modalidades de un eventual paro de 72 horas o incluso indefinido si no se obtienen avances concretos.

Entre sus demandas centrales se destacan: la reinstalación de la mesa central de negociación con la presidencia de la república, la reinstauración de las mesas tripartitas para cada contingente estatal del magisterio, y el incremento del presupuesto público para educación, salud y seguridad social.

Desde el gobierno federal, se ha insistido en que las mesas de diálogo continúan abiertas, pero también se ha señalado que la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 resulta inviable por falta de recursos.

La movilización tuvo impacto en la vialidad del Centro de la CDMX y en varias entidades del país, donde se reportaron cierres de casetas y suspensiones de clases en algunos estados.

Aunque el plantón frente a la Cámara de Diputados ha sido removido, el clima de tensión persiste y el magisterio advierte que su lucha seguirá.

MSL