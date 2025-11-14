En Cuba 11 temen que frío enferme a adultos mayores

ASPECTO DEL EDIFICIO de Cuba 11, en el Centro Histórico, desalojado el pasado 27 de agosto.

En República de Cuba 11, en el Centro Histórico, un campamento callejero de adultos mayores resiste las bajas temperaturas de hasta ocho grados, menores al promedio histórico.

Desde el 27 de agosto pasado, 19 familias, en su mayoría compuestas por personas de más de 60 años, se protegen del frío entre lonas, cartón y cobijas.

Xóchitl Pérez, vecina del edificio desalojado, apuntó que cada día ha sido más difícil habitar el campamento, en espera de que se resuelva el despojo de su vivienda.

El Dato: El 27 de agosto, 19 familias y ocho locatarios fueron retirados del edificio por una orden judicial; algunos de ellos vivieron en ese sitio durante los últimos 50 años.

“Juntamos todas las carpas y las unimos, porque los fríos son temibles, gélidos. Demasiado frío. Y más en la madrugada; hay un fresco espectacular hasta las nueve de la mañana”, contó, en entrevista con La Razón.

La adulta mayor explicó que necesitan donaciones de cobertores para pasar las noches en la calle, ya que, durante las guardias nocturnas, algunos vecinos tienen que optar por quedarse en el hotel que el Instituto de Vivienda paga para su resguardo, en vez de vigilar el campamento que protege su hogar, pues han comenzado a enfermarse de gripa, tos y hasta neumonía.

“Nos donaron unas cobijas, pero no alcanzan para todos. A las 6 o 7 de la tarde la gente está temblando de frío y prefieren irse al hotel que quedarse aquí más tiempo.

1.124 personas hay en condición de calle en la CDMX

“Definitivamente van a ser peores las temperaturas, porque ya se siente. Es un frío que te cala en los huesos y en la piel. Feo, feo con ganas”, dijo.

La mujer enfatizó en la necesidad de que el Gobierno capitalino prepare una estrategia frente a los fríos que vendrán el resto del año.

La Razón buscó a la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México (Sebien) para conocer qué acciones realizará para proteger a las y los vecinos de Cuba 11 y a la población.

“Muy pronto habrá noticias al respecto. Como cada año, la secretaría comenzará una temporada invernal, pero aún no se tiene la información completa”, respondió la dependencia.

Por otro lado, activistas enfatizaron la falta de políticas públicas para la población callejera de la ciudad, empezando por la falta de información. De acuerdo con el Conteo Anual 2024 de Sebien, hay mil 124 personas en esta condición sobre las calles de la capital. Sin embargo, los especialistas cuestionan esa cifra oficial.

“Es poco creíble que sean sólo mil personas, ya que la ciudad la habitamos millones de ellas. Y en los últimos años aumentó esta población por la migración y la falta de políticas para poblaciones muy específicas, como la trans en situación de calle”, dijo Victoria Sámano, directora de la organización para la atención de personas LGBT+ y mujeres en situación de calle LLECA.

Luis Enrique Hernández, director de la asociación civil El Caracol, coincidió con Sámano y añadió que el subregistro de la población callejera de la CDMX contribuye a minimizar la necesidad de atención.

“Termina siendo una población no representativa frente a los millones de personas que viven y transitan en la ciudad. Pero, al final, siempre se requiere una política pública mucho más estructurada por parte de las autoridades. [...] Yo creo que las políticas no son tan complejas, pero hay que tener la voluntad de implementarlas”, concluyó.