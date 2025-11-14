Manifestantes detonan petardo contra Poder Judicial en CDMX y destrozan puerta | VIDEO

Detonan petardo frente a Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Un grupo de manifestantes, que protestó este viernes frente a las oficinas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lanzó un petardo contra una puerta de cristal del edificio y la destrozó, lo cual alertó a trabajadores y vecinos, si bien no se informó que hubiera resultado algún herido.

A través de redes sociales, se difundió un video de un momento de la manifestación de este viernes, a cargo de colectivas feministas, frente al citado edificio en James Sullivan 119, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

En la grabación se aprecia el momento en que una persona se acerca a la puerta del edificio y deja un objeto en el suelo, para después salir corriendo.

TE RECOMENDAMOS: Toma tus precauciones CDMX activa doble Alerta por bajas temperaturas

Segundos después, surge una columna de humo, que después se convierte en una fuerte explosión, la cual reduce la puerta de vidrio a cenizas.

Explosión redujo a cenizas la puerta del edificio. ı Foto: Captura de video

En el video se aprecia que varias personas al interior del edificio estaban grabando el momento con sus teléfonos celulares, por lo cual se presume que ya habían sido amenazadas. Además, las puertas estaban cerradas, lo que sugiere que habían negado salir del recinto por motivos de seguridad.

Presumiblemente, los manifestantes habrían colocado el petardo para abrir la puerta y forzar un diálogo con las personas al interior del lugar, si bien se desconocen los motivos de esta agresión, o si hubo personas heridas.

😱🔺 Estallido de #petardo deshizo una puerta de vidrio del Poder Judicial, en Sullivan, luego que un colectivo feminista protestó por el caso de un menor cuyo agresor fue sentenciado a 5 años 9 meses de pena, pero el Tribunal dijo que debía reevaluarse la condena. pic.twitter.com/M6HhcIneFW — Que se sepa MX (@quesesepamx) November 14, 2025

Tampoco se ha informado si autoridades detuvieron a alguna persona por estos hechos o qué elementos de seguridad se desplegaron en el lugar.

Protestan por fallo contra presunto agresor

De acuerdo con el Centro de Monitoreo Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), la manifestación de este viernes fue organizada por un grupo identificado como colectivo “Génesis” a causa del desacuerdo con un fallo en el caso de una persona presuntamente víctima de abuso.

Según la autoridad, en la manifestación participaron alrededor de 35 personas a lo largo del día y se previeron pintas y bloqueos viales.

Además, según medios locales, los manifestantes exigen que el presunto agresor no sea juzgado como menor, después de que, tras fijarse una condena, el Tribunal asegurara que ésta debía reevaluarse.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am