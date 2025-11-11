Estas son las próximas marchas y manifestaciones en CDMX en noviembre 2025

Estas son las marchas de noviembre en CDMX.

¡Vienen más marchas y manifestaciones en Ciudad de México! Noviembre es un mes ocupado, pues la agenda está llena de movilizaciones sociales, es decir marchas y bloqueos, organizados por trabajadores, estudiantes, productores agrícolas y otros grupos con demandas específicas.

Estas manifestaciones suelen impactar en el tránsito, especialmente en la zona Centro de la Ciudad, donde se concentra la mayoría de las manifestaciones. Sin embargo, algunas movilizaciones y bloqueos amenazan con provocar caos en otras zonas de la capital mexicana.

Aspecto de la marcha del Movimiento Generación Z. ı Foto: Cuartoscuro

Toma nota, porque entre la esperada marcha de la Generación Z hasta nuevos bloqueos de transportistas, pasando por el Día Naranja #25N, estas son las manifestaciones que afectarán la capital mexicana en lo que resta de noviembre.

Generación Z, #25N… ¿cuáles son las siguientes marchas en CDMX?

La Ciudad de México es el centro político y económico del país, y su entidad más poblada, por lo que, naturalmente, es la más impactada por marchas y manifestaciones, las cuales ocurren prácticamente cada día.

Noviembre será un mes muy ocupado para la capital mexicana, pues entre la anunciada marcha de la Generación Z hasta el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (Día Naranja), se espera mucho movimiento en las calles este mes.

Marcha de mujeres en el 25N. ı Foto: Eduardo Cabrera / La Razón

Estas son las marchas que ocurrirán en noviembre en Ciudad de México:

Marcha de trabajadores del Poder Judicial CDMX: martes 12 de noviembre

Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México encabezarán una marcha el 12 de noviembre a las 09:00 horas desde el Órgano de Administración Judicial hasta el Consejo de la Judicatura Federal, en Insurgentes Sur. Exigen el pago de sus indemnizaciones.

Aspecto de un paro en el Poder Judicial capitalino. ı Foto: Cuartoscuro

Paro y movilizaciones de la CNTE: jueves 13 y viernes 14 de noviembre

La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció un nuevo paro de labores estos días, además de actividades de protesta como una concentración en el Zócalo y diversas marchas, así como toma de casetas.

Manifestantes de la CNTE, en fotografía de archivo. Foto›Eduardo Cabrera›La Razón

Marcha de colectivos Generación Z: viernes 15 de noviembre

Colectivos de jóvenes autoidentificados con el nombre de “Generación Z”, y supuestamente apartidistas, marcharán este viernes en la zona Centro de la Ciudad de México. Exigen el fin de la violencia y la corrupción, y buscan consolidarse como un referente de las movilizaciones juveniles como ha ocurrido en otros países.

Bandera de la llamada Generación Z. ı Foto: Cuartoscuro / Especial

Bloqueo carretero de transportistas y trabajadores agrícolas: 24 de noviembre

Integrantes de Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y Frente Nacional de Rescate del Campo anunciaron nuevas protestas para el 24 de noviembre, entre ellas paro nacional, toma de aduanas, plantón frente a las oficinas de la Secretaría de Agricultura en CDMX, y un nuevo bloqueo carretero, pero solo para mercancías, mas no para transporte público o privado.

Prevén bloqueos de transportistas el 24 de noviembre. ı Foto: Cuartoscuro

Día Naranja #25N: martes 25 de noviembre

Aunque no se ha anunciado oficialmente una marcha para ese día, el 25 de noviembre de cada año colectivas feministas organizan una movilización en CDMX y otros estados del país con motivo del “Día Naranja”, es decir, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas.

El 25 de noviembre es el Día Naranja. ı Foto: larazondemexico

Otras marchas previstas para noviembre

Otros grupos de inconformes han sugerido que podrían manifestarse en los próximos días, entre ellos trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), si bien no se han hecho anuncios oficiales.

