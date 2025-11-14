Rector de la UNAM nombra a nuevo titular de la SPAMSU

La UNAM renueva su política de seguridad con nuevo titular en la SPAMSU

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, anunció el nombramiento de Manuel Palma Rangel como nuevo secretario de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria (SPAMSU), quien asumirá funciones a partir de mañana 15 de noviembre.

Durante el acto celebrado en el salón de comisiones del Consejo Universitario, el rector instruyó al nuevo funcionario a emprender una evaluación diagnóstica integral que permita identificar áreas de mejora en materia de seguridad y bienestar para la comunidad universitaria.

Lomelí Vanegas hizo un llamado a fortalecer la corresponsabilidad, el diálogo y la participación de todos los sectores de la Universidad en la construcción de espacios seguros, de sana convivencia y de cultura de paz.

Subrayó la importancia de mantener una comunicación constante con las y los universitarios, así como de escuchar sus inquietudes para consolidar estrategias de prevención acordes a las necesidades de cada plantel.

Acompañado por directores y funcionarios universitarios, el rector agradeció a Raúl Arcenio Aguilar Tamayo por su labor al frente de la SPAMSU, reconociendo su cercanía y trabajo con distintas entidades.

Asimismo, Lomelí informó que Aguilar Tamayo continuará colaborando en otras tareas dentro de la UNAM, destacando su compromiso institucional.

En su mensaje, el rector reiteró que la Universidad y su personal directivo mantienen el compromiso de actuar bajo los valores universitarios y con total profesionalismo.

Recordó que la misión de la institución es formar ciudadanos críticos, capaces de contribuir al fortalecimiento social y a la vida democrática del país mediante el ejercicio responsable y plural del debate.

Por su parte, Manuel Palma Rangel expresó su agradecimiento por la confianza del rector y aseguró que su gestión se enfocará en fortalecer las estrategias de seguridad existentes, poniendo énfasis en la prevención, la comunicación constante y la coordinación con todas las entidades universitarias.

Señaló que su objetivo es garantizar que la UNAM siga siendo un entorno seguro para estudiantes, académicos y personal administrativo.

¿Quien es el nuevo titular de la SPAMSU?

Manuel Palma Rangel es doctor en Economía Política y profesor con 25 años de trayectoria en la Facultad de Economía de la UNAM, donde también se desempeñó como Consejero Técnico.

Ha realizado estancias académicas como investigador visitante en la Universidad de Tufts, en Boston, y ha impartido cursos en instituciones como el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV).

Además, cuenta con una destacada trayectoria en la gestión pública, donde ha colaborado en gabinetes de seguridad y justicia a nivel federal y local.

Su trabajo se ha centrado en impulsar un enfoque propersona en leyes y protocolos de actuación, así como en promover estrategias de seguridad orientadas a la profesionalización y la construcción de confianza con la sociedad.

