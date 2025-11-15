¡Atención! Así funcionará el transporte público en CDMX y Edomex este lunes 17 de noviembre

Ajustes en Metro, Metrobús y Mexibús para el lunes 17 de noviembre

Por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, el próximo lunes 17 de noviembre de 2025 se aplicará un horario especial en varios sistemas de transporte público en la Ciudad de México y el Estado de México.

La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) informó los ajustes para asegurar una correcta operación durante este día festivo.

¿En qué horarios funcionará el transporte público de la CDMX?

En la Ciudad de México, los servicios de la Red de Movilidad Integrada (MI) funcionarán con los siguientes horarios:

Metro (STC): de 07:00 a 00:00 horas.

Metrobús: de 05:00 a 00:00 horas.

Tren Ligero: de 07:00 a 23:30 horas; incluye servicio de apoyo por obras en Tasqueña en el mismo horario.

Cablebús: de 07:00 a 23:00 horas.

Trolebús dependerá de cada línea:

Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9: de 06:00 a 23:30.

Líneas 10, 11 y 13: de 05:00 a 00:00.

Línea 12 (Aztecas): de 05:30 a 23:30.

Red de Transporte de Pasajeros (RTP): 05:00 a 00:00.

EcoBici: 05:00 a 00:30 (media hora después de la medianoche).

Biciestacionamientos: de 07:00 a 00:00 horas.

Además, SEMOVI aclaró otros puntos relevantes para ese día:

No habrá operación de parquímetros.

Los módulos de control vehicular y de licencias permanecerán cerrados.

Se permitirá el ingreso con bicicleta en Metro, Cablebús y Tren Ligero. En Metrobús, Trolebús y RTP también, pero esto dependerá de la disponibilidad de espacios dentro de las unidades.

Los Centros de Atención a Personas Usuarias (CAPU) de EcoBici estarán cerrados, por lo que no habrá servicio de atención para estos usuarios.

Horarios de transporte público en el Estado de México

Por su parte, en el Estado de México, también se han anunciado ajustes por el día festivo:

Tren Suburbano: operará aproximadamente de 07:00 a 00:30.

Mexicable (Líneas 1 y 2): de 07:00 a 23:00 horas.

Mexibús (Líneas I‑IV): tendrán servicio desde muy temprano hasta entrada la madrugada, dependiendo de la terminal. Por ejemplo:

Línea I: desde cerca de las 04:00 hasta alrededor de las 23:15 desde Ojo de Agua.

Línea II: Américas de 04:00 a 23:56; La Quebrada de 04:59 a 00:55.

Línea III: Chimalhuacán de 04:00 a 00:12; Pantitlán de 04:49 a 01:01.

Línea IV: UBM de 04:00 a 23:35; La Raza de 05:18 a 00:53.

Recomendaciones para usuarios

Planificar los viajes con anticipación

Si vas con bicicleta, considera el espacio limitado : aunque está permitido en varios medios, no siempre habrá lugar disponible.

Aprovecha el servicio de biciestacionamientos si vas a dejar tu bici: estarán abiertos hasta medianoche.

Los parquímetro, módulos de licencias estarán fuera de servicio.

Este ajuste en los horarios busca adaptarse a la demanda esperada por el asueto y al mismo tiempo mantener una operación eficiente para los usuarios que necesiten moverse por la ciudad o el Estado de México.

La SEMOVI refuerza la invitación a la ciudadanía para que consulte los horarios específicos antes de sus traslados y aproveche las opciones de transporte público disponibles.

MSL