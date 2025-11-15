CDMX registra MALA calidad del aire hoy 15 de noviembre: ¿se activará la Contingencia Ambiental?

Conoce el estado de la calidad del aire este sábado 15 de noviembre de 2025 en la ZMVM.

Este sábado 15 de noviembre, la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Vale de México (ZMVM) es MALA, lo que representa riesgo alto a la salud de la población en la Ciudad de México y el Estado de México.

Cada hora, el Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) publica el reporte del estado de la calidad del aire, y en La Razón actualizamos EN VIVO la concentración de contaminantes durante este 15 de noviembre.

Cómo está la calidad del aire en la CDMX hoy 15 de noviembre

De acuerdo con el último reporte del SIMAT, este sábado 15 de noviembre, se registra MALA calidad del aire en la capital y su zona conurbada, por lo que se recomienda a la población en general reducir las actividades físicas al aire libre.

A las 16:00 horas, al menos una estación de monitoreo en la Ciudad de México registra MALA calidad del aire:

Iztapalapa (UIZ)

Al mismo tiempo, nueve estaciones reportan calidad del aire ACEPTABLE:

Tlalpan (AJM)

Azcapotzalco (CAM)

Coyoacán (CCA)

Cuajimalpa (CUA)

Cuauhtémoc (HGM)

Venustiano Carranza (MER)

Miguel Hidalgo (MGH)

Álvaro Obregón (PED)

Iztapalapa (SAC)

En tanto, seis estaciones se encuentran en mantenimiento o no arrojaron datos sobre el estado de la calidad del aire:

Benito Juárez (BJU)

Gustavo A. Madero (GAM)

Iztacalco (IZT)

Cuajimalpa (SFE)

Tláhuac (TAH)

Coyoacán (UAX)

¿Cómo está la calidad del aire este 15 de noviembre en el Edomex?

A las 16:00 horas de 15 de noviembre, al menos una estación de monitoreo en el Estado de México reporta BUENA calidad del aire:

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Al mismo tiempo, una estación registra MALA calidad del aire:

Nezahualcóyotl (NEZ)

En tanto, siete estaciones registran calidad del aire ACEPTABLE:

Atizapán (ATI)

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Ecatepec (LLA)

Ecatepec (SAG)

Tlalnepantla (TLA)

Tultitlán (TLI)

Coacalco (VIF)

Por otra parte, cuatro estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Naucalpan (FAC)

Nezahualcóyotl (FAR)

Ecatepec (XAL)

El estado de la calidad del aire a las 16:00 horas de este 15 de noviembre de 2025 en la ZMVM. ı Foto: Cuartoscuro / La Razón

¿Hay riesgo de Contingencia Ambiental hoy 15 de noviembre?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, ante concentraciones altas de ozono (O3), partículas PM10, PM2.5 y otros contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

La activación de la contingencia implica restricciones como el doble Hoy No Circula para reducir los niveles de contaminación. En lo que va de 2025, la CAMe ha declarado seis contingencias. Desde el 25 de abril no se ha activado la medida, pero la mala calidad del aire aumenta el riesgo.

