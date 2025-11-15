Frío en CDMX: estas serán las temperaturas para este 15 de noviembre

¡Llegó el frío a la Ciudad de México! Terminaron el calor y las lluvias del verano para dar paso al otoño, con sus bajas temperaturas y sus húmedos vientos. Así, varios estados del país comenzaron a registrar un descenso de temperaturas, por lo que es necesario tomar precauciones, sacar las cobijas y la ropa caliente.

A lo largo del año, en la Ciudad de México impactaron los cambios en el clima, desde el intenso calor de la primavera hasta las fuertes lluvias que provocaron inundaciones pocas veces vistas.

Clima frío CDMX ı Foto: Especial

Ahora, es el turno de los climas fríos, que si bien son agradables para muchas personas, pueden ser incómodos para algunas personas vulnerables, o propensas a enfermarse. Te decimos cómo será el clima hoy en CDMX para que tomes precauciones.

Frío en CDMX: ¿Cuál será la temperatura HOY 15 de noviembre?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que este sábado 15 de noviembre la temperatura máxima será de 25 grados, mientras que, la mínima, de 9 grados.

¡Abrígate! Prevén clima frío. ı Foto: Cuartoscuro.

La dependencia informó que se prevé un ambiente frío a muy frío, aunque caluroso después del mediodía. Sin embargo, conforme avance la tarde, hacia las 21:00 horas, habrá un descenso de temperatura.

Asimismo, Protección Civil advirtió que “la madrugada del domingo estará fría a muy fría y con posibles heladas en el sur y poniente”. No se prevén lluvias y el cielo estará despejado.

Protección Civil capitalina pidió mantenerse informado a través de sus canales oficiales y tomar precauciones ante el descenso de las temperaturas.

¡Buen día! Este #sábado en la Ciudad de México amanece con ambiente #frío a muy frío, será #caluroso después del mediodía, cielo #despejado y sin condiciones para #lluvia.#Temperatura máxima: 25 °C#Temperatura mínima: 9 °C



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/kZjZqH4iya — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 15, 2025

Frío en CDMX: estas alcaldías tendrán las temperaturas más bajas hoy

De la misma forma, Protección Civil advirtió que algunas alcaldías serían las más afectadas por las bajas temperaturas durante la mañana de este sábado 15 de noviembre, en las cuales activó Alertas Naranja y Amarilla.

Las alcaldías con Alerta Naranja, donde se prevén temperaturas bajas de 1 a 3 grados y heladas son:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

🥶 Recuerda que se activó 🟠 #AlertaNaranja y 🟡 #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para las primeras horas de mañana.

Toma en cuenta nuestras recomendaciones y mantente informado. #PronósticoDelTiempo #MaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/n9RlyiPNuX — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 15, 2025

Mientras que las alcaldías en Alerta Amarilla, donde se prevén temperaturas de 4 a 6 grados, son:

Gustavo A Madero

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

