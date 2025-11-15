Metro CDMX: Cierran estaciones de la Línea 2 HOY 15 de noviembre

El Metro de la Ciudad de México informó que este sábado 15 de noviembre suspenderá el servicio en tres estaciones de la Línea 2, ubicadas en la zona centro de la capital mexicana, por lo que pidió a los usuarios tomar precauciones y considerar rutas alternas.

A través de una publicación en redes sociales, el Metro CDMX informó, desde las 06:00 horas de este sábado, que este día se encontrarán cerradas tres estaciones de la Línea 2, conocida como la “línea azul”, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña.

Las estaciones que no darán servicio este sábado 15 de noviembre hasta nuevo aviso son:

Zócalo/Tenochtitlán

Allende

Bellas Artes (correspondencia con Línea 8)

A causa de esto, para llegar a la zona Centro de la Ciudad de México, el sistema de transporte recomendó considerar rutas alternas como:

Pino Suárez (Líneas 1 y 2)

San Juan de Letrán (Línea 8)

Hasta el momento, son las únicas estaciones del Metro de la Ciudad de México cuyo servicio será afectado este sábado 15 de noviembre.

Asimismo, el sistema de transporte urge a los usuarios mantenerse informados mediante los canales oficiales, con el objetivo de conocer el estado del servicio.

Finalmente, el Metro CDMX no dio información sobre los motivos del cierre, si bien se presume que responde a la manifestación prevista para este sábado a las 11:00 horas, organizada por colectivos identificados como Generación Z, que llegará al Zócalo capitalino. Se espera una afluencia de alrededor de cinco mil personas.

Metrobús también cierra estaciones

Al igual que el Metro de la Ciudad de México, el Metrobús CDMX informó que, a causa de movilizaciones sociales, cerrará un tramo de su ruta en la Línea 4, que avanza por el Centro de la capital mexicana.

⚠️AVISO L4



1⃣Toma en cuenta, por movilizaciones sociales.

❌Sin servicio: Plaza de la República ↔️ Las Cruces

Ruta Sur de San Lázaro ↔️ San Pablo

(Actualización 7:05 h).

Consulta actualización del Estado de Servicio en: https://t.co/KYPFkxMmrU#MovilidadCDMX — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) November 15, 2025

Particularmente, informó que el cierre ocurrirá en el tramo que va de Plaza de la República a Las Cruces y, en la ruta sur, de San Lázaro a San Pablo.

Se prevé que otros cierres se anuncien a lo largo de la mañana, especialmente en rutas como la Línea 7, que también atraviesa avenidas principales como Paseo de la Reforma.

