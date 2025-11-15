Vandalizan edificio de la SCJN durante marcha ‘Generación Z’ en CDMX | VIDEO

Vandalizan edificio de la SCJN en el Centro CDMX; intentan ingresar por una ventana.

Un grupo de manifestantes, quienes participaron este sábado en la manifestación de colectivos conocidos como Generación Z, en la zona Centro de la Ciudad de México, vandalizó el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al cual le rompieron ventanas y le hicieron pintas.

En redes sociales, circularon videos que atestiguaron el momento en que un contingente de manifestantes, presuntamente del llamado Bloque Negro debido a su característica vestimenta con el rostro cubierto, comete actos vandálicos contra el edificio ubicado en Pino Suárez.

Según estos reportes, al igual que ocurrió en el Zócalo capitalino, los manifestantes intentaron derribar las vallas que protegían el edificio, lo cual lograron después de varios intentos y a pesar del despliegue de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

Así, después de romper el cerco, los manifestantes realizaron pintas y otros actos vandálicos contra el edificio de la Suprema Corte.

Destacó un video que circuló en redes sociales en el cual se mira a un individuo intentar romper una ventana del recinto, presumiblemente para intentar ingresar.

La protesta social es un derecho, pero la violencia y el daño a la propiedad pública nunca son el camino. Repudiamos los actos vandálicos contra la Suprema Corte. La Generación Z #NoALaViolencia pic.twitter.com/mvmMQ5J3By — Eloys (@Ibarraeloisa) November 15, 2025

Se desconoce si la persona logró su objetivo y qué ocurrió después, si se logró privar este intento de acceder al edificio o si la persona fue detenida.

En las siguientes horas, se espera el balance de autoridades sobre estos hechos, desde el número de asistentes hasta las cifras de las incidencias reportadas, la mayoría de las cuales ocurrieron en el Zócalo.

Al arribar la marcha a la Plaza de la Constitución, contingentes intentaron brincar las vallas que protegían el Palacio Nacional. Después, intentaron derrumbar este cerco, lo cual lograron tras varios intentos.

Se reportaron enfrentamientos entre manifestantes y policías en el Zócalo e, incluso, que reporteros resultaron heridos en el ejercicio de su labor.

Colectivos salieron a las calles este sábado 15 de noviembre para marchar contra la violencia y la corrupción, bajo la bandera de la “Generación Z”.

