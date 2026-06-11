Metro CDMX HOY 11 de junio: Estas son las estaciones cerradas por manifestaciones

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 11 de junio.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

Cierran diversas estaciones del METRO CDMX

Debido a manifestaciones, existen estaciones que permanecerán cerradas hasta nuevo aviso por lo que debes trasladarte con tiempo en caso de necesitar llegar a las cercanías de alguna de las siguientes estaciones:

Pino Suárez: línea 1

Bellas Artes: Línea 2

Hidalgo: Ambas líneas

Chabacano: Línea 2

Allende

Zócalo/Tenochtitlan: Línea 2

San Antonio Abad

Viaducto

Xola: Línea 2

Universidad: Línea 3

Luego de que se informara el cierre de la estación Chabacano, usuarios abandonaron la estación de la línea 9, y comenzaron a buscar otros medios de transporte.

Debido a la inauguración del Mundial 2026, aficionados sudafricanos toman Uber rumbo al Estadio y pronostican un 2-1 a su favor.

Les informo que, debido a manifestaciones al exterior, se cierran las estaciones San Antonio Abad, Viaducto y Xola de la Línea 2, así como Universidad de la Línea 3 del @MetroCDMX al público usuario.

Asimismo, permanecen cerradas las estaciones Hidalgo, Bellas Artes, Pino Suárez,… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 11, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 5

La línea 5 que corre desde Pantitlán a Politécnico reporta un retraso en el servicio y alta afluencia en la línea. Mientras la cuenta oficial del Metro anuncia que el servicio se regulariza luego del retiro de un tren, los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“En Consulado nos bajaron y dijeron que ya no habrá servicio”

“Lleva 10 minutos detenido en Eduardo Molina”

“Sigue sin servicio llego 20 min parado en Oceanía dirección Pantitlán”

#MetroAlMomento

Se normaliza paulatinamente la circulación de los trenes en la Línea 5, luego de retirar un tren para revisión.

Sigue las indicaciones del personal y respeta la línea amarilla de seguridad.

Anticipa tu viaje y permite el libre cierre de puertas. Mantente… pic.twitter.com/ZBCaw6PN3Q — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 11, 2026

Línea 2

La línea 2 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Cuatro Caminos a Tasqueña presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“Bellas Artes esta cerrada o qué pasa”

“Si no iban a abrir Hidalgo avisen”

“Cada vez más lento”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea 3

Línea A

Línea 1

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LMCT