Metro CDMX HOY 11 de junio: Estas son las estaciones cerradas por manifestaciones

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 11 de junio.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
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Cierran diversas estaciones del METRO CDMX
Debido a manifestaciones, existen estaciones que permanecerán cerradas hasta nuevo aviso por lo que debes trasladarte con tiempo en caso de necesitar llegar a las cercanías de alguna de las siguientes estaciones:
- Pino Suárez: línea 1
- Bellas Artes: Línea 2
- Hidalgo: Ambas líneas
- Chabacano: Línea 2
- Allende
- Zócalo/Tenochtitlan: Línea 2
- San Antonio Abad
- Viaducto
- Xola: Línea 2
- Universidad: Línea 3
Luego de que se informara el cierre de la estación Chabacano, usuarios abandonaron la estación de la línea 9, y comenzaron a buscar otros medios de transporte.
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¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 5
La línea 5 que corre desde Pantitlán a Politécnico reporta un retraso en el servicio y alta afluencia en la línea. Mientras la cuenta oficial del Metro anuncia que el servicio se regulariza luego del retiro de un tren, los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:
- “En Consulado nos bajaron y dijeron que ya no habrá servicio”
- “Lleva 10 minutos detenido en Eduardo Molina”
- “Sigue sin servicio llego 20 min parado en Oceanía dirección Pantitlán”
Línea 2
La línea 2 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Cuatro Caminos a Tasqueña presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “Bellas Artes esta cerrada o qué pasa”
- “Si no iban a abrir Hidalgo avisen”
- “Cada vez más lento”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:
- Línea 3
- Línea A
- Línea 1
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LMCT