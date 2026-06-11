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Metro CDMX HOY 11 de junio: Estas son las estaciones cerradas por manifestaciones

El Metro informó que el avance entre los trenes es constante; te contamos el tiempo de espera

Tiempos de espera en el Metro HOY
Tiempos de espera en el Metro HOY Foto: X @MetroCDMX
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 11 de junio.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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Cierran diversas estaciones del METRO CDMX

Debido a manifestaciones, existen estaciones que permanecerán cerradas hasta nuevo aviso por lo que debes trasladarte con tiempo en caso de necesitar llegar a las cercanías de alguna de las siguientes estaciones:

  • Pino Suárez: línea 1
  • Bellas Artes: Línea 2
  • Hidalgo: Ambas líneas
  • Chabacano: Línea 2
  • Allende
  • Zócalo/Tenochtitlan: Línea 2
  • San Antonio Abad
  • Viaducto
  • Xola: Línea 2
  • Universidad: Línea 3

Luego de que se informara el cierre de la estación Chabacano, usuarios abandonaron la estación de la línea 9, y comenzaron a buscar otros medios de transporte.

Debido a la inauguración del Mundial 2026, aficionados sudafricanos toman Uber rumbo al Estadio y pronostican un 2-1 a su favor.

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 5

La línea 5 que corre desde Pantitlán a Politécnico reporta un retraso en el servicio y alta afluencia en la línea. Mientras la cuenta oficial del Metro anuncia que el servicio se regulariza luego del retiro de un tren, los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

  • “En Consulado nos bajaron y dijeron que ya no habrá servicio”
  • “Lleva 10 minutos detenido en Eduardo Molina”
  • “Sigue sin servicio llego 20 min parado en Oceanía dirección Pantitlán”

Línea 2

La línea 2 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Cuatro Caminos a Tasqueña presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

  • “Bellas Artes esta cerrada o qué pasa”
  • “Si no iban a abrir Hidalgo avisen”
  • “Cada vez más lento”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

  • Línea 3
  • Línea A
  • Línea 1

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