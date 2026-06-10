Metro CDMX hoy: suspenden servicio en líneas 1 y 5 por manifestación; estaciones cerradas

El Metro de la Ciudad de México anunció el cierre de estaciones de las líneas 1 y 5 debido a la protesta que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen este miércoles en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
A través de la red social X, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que al menos 9 estaciones suspendieron operaciones temporalmente en ambos sentidos:
Línea 1
En la Línea 1, el Metro ofrece servicio en el tramo Observatorio-Moctezuma, mientras cinco estaciones permanecen cerradas:
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- Balbuena
- Boulevard Puerto Aéreo
- Gómez Farías
- Zaragoza
- Pantitlán
Línea 5
En tanto, la Línea 5 opera de Politécnico a la estación Aragón, con cuatro estaciones sin servicio:
- Oceanía
- Hangares
- Terminal Aérea
- Pantitlán
Metro reabre estaciones en las líneas 1 y 5
Poco antes de las 17:00 horas, el director general del Metro de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava Suárez, anunció la reapertura de las estaciones cerradas en las líneas 1 y 5.
Tras la retirada de manifestantes, se restableció el servicio en la Línea 1 de Pantitlán a Observatorio, y en la Línea 5 de Pantitlán a Politécnico.
“Se abren las estaciones del tramo Pantitlán a Balbuena en Línea 1, al igual de Pantitlán a Oceanía de la Línea 5 abiertas. La circulación de los trenes es continua. Todas las estaciones de las Líneas 1 y 5 ofrecen servicio en su totalidad”, informó el STC.
Por separado, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó la liberación de los accesos a la Terminal 1 del AICM, con la reapertura de la avenida Capitán Carlos León, donde más temprano autoridades de la Ciudad de México instalaron barreras de concreto ante el un posible bloqueo de la CNTE.
Más temprano, ante el arribo del magisterio, las autoridades capitalinas desplegaron un operativo con decenas de elementos de la SSC para impedir afectaciones a las operaciones aeroportuarias, a un día de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026.
Ante posibles afectaciones, el AICM sugirió a pasajeros llegar “con suficiente anticipación”; además, advirtió que únicamente permitiría el ingreso de usuarios con pase de abordar y de algunos acompañantes.
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cehr