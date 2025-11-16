¿Cuándo será la remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX? Esto dijo Clara Brugada

Luego de la reapertura de la Línea 1, un comentario de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada ha dejado en duda a los capitalinos sobre los trabajos de remodelación de la Línea 3 del metro.

Y es que desde que comenzaron los trabajos de reparación de la llamada línea rosa, la más antigua de la capital, mucho se ha especulado sobre cuándo se harán las mejores en otras líneas del sistema de transporte colectivo.

Las autoridades capitalinas han informado que la siguiente línea en cerrar sus puertas para ser rehabilitada será la 3, que corre desde Universidad hasta Indios Verdes, una de las más concurridas del sistema.

Instalaciones de la Línea 1 del Metro ı Foto: Cuartoscuro

¿Cuándo será la remodelación de la Línea 3?

Si bien durante el evento de este domingo, la Jefa de Gobierno no dio una fecha exacta para cuando comiencen los trabajos de remodelación si dijo que pronto informaría sobre esto.

“Y no es lo único, sino que vienen otras renovaciones de la línea 3 del metro, que pronto vamos a informar y vamos a avanzar”, dijo Clara Brugada.

Cabe recordar que los trabajos completos de rehabilitación de la línea 1 tardaron un aproximado de tres años en poderse culminar.

Usuarios del Metro abordan un convoy Foto›Jonathan Castro›La Razón

El pasaje seguirá en cinco pesos

De igual forma, durante el evento, Clara Brugada señaló que el costo del pasaje del Metro seguirá siendo de cinco pesos.

Afirmó que realmente el costo del pasaje es de 13 pesos, pero aun así el gobierno logra mantenerlo en su precio bajo.

“Ese subsidio es el que otorga el gobierno a la población y es el programa social más importante de la Ciudad”, afirmó.

Destacó que las obras de gran calado realizadas en el sistema, incluyendo infraestructura, nueva tecnología y rehabilitación integral, se financian con los impuestos de la ciudadanía y se destinan “a lo que más se necesita”.

LMCT