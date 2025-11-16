Estas son las 3 alcaldías con baja temperaturas en CDMX este 16 de noviembre

El Frente Frío Número 14 continúa provocando bajas temperaturas en la mayor parte de la República Mexicana, y este domingo se espera que esto continúe, por lo que se emitió alerta amarilla por temperaturas bajas en CDMX.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este 16 de noviembre se espera que se registren temperaturas mínimas desde los -10 grados hasta los 5 grados centígrados en el país.

En Zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango se registrarán temperaturas mínimas de -10 a -5 grados centígrados con heladas, mientras que, en Zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz se registrarán temperaturas mínimas de -5 a 0 grados centígrados con heladas.

Asimismo, se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 centígrados en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Pronostico del clima 16 de noviembre ı Foto: SMN Conagua

Alerta amarilla por bajas temperaturas en CDMX

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, este domingo 16 de noviembre se emitió la alerta amarilla en 3 alcaldías por bajas temperaturas.

Se registrarán temperaturas de 4 a 6 grados centígrados desde las 00:00 horas hasta las 8:00 horas de este lunes 17 de noviembre en tres alcaldías de la Ciudad de México, por lo que se recomienda a las personas que se encuentren en dichas demarcaciones abrigarse adecuadamente.

Las tres alcaldías que registrarán bajas temperaturas son:

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del lunes 17/11/2025, en las demarcaciones: @GobMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/4fS5468BSG — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 16, 2025

¿Qué hacer en caso de temperaturas bajas?

Para cuidarte de enfermedades respiratorias durante la temporada de temperaturas bajas se recomienda utilizar ropa adecuada para el frío, además de evitar la entrada de aire frío a las vías respiratorias cubriendo nariz y boca.

Asimismo, se recomienda ingerir frutas y verduras con vitamina A y C, respirar por la nariz y no por la boca, y no exponerse a cambios bruscos de temperatura, lo cual puede evitarse utilizando el método de cebolla.

También se recomienda tomar líquidos calientes para mantener la temperatura corporal, y en caso de hacer actividades al aire, cubrirse con un cubrebocas y una bufanda para evitar la entrada de aire frío a las vías respiratorias.

En caso de tener mascotas, se recomienda no dejarlas a la intemperie, y en caso de ser necesario, colocarles suéteres o abrigos, así como evitar actividades al aire libre, ejercitarlos en casa y no cortarles demasiado el pelo.