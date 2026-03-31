Denuncian caso de violencia vicaria y desaparición de menor en Tecámac, Edomex.

Teresa, víctima de violencia vicaria, busca a su hijo menor de edad, quien desapareció el 27 de marzo en Tecámac, Estado de México.

En los seis años que pasó Teresa junto a su pareja, Edwin Nicolás, cinco estuvieron marcados por la violencia física, económica y también psicológica.

Por ello, el lunes 23 de marzo de 2026 terminó su relación con él. Sin embargo, días después, el 27, el padre del menor presuntamente lo sustrajo ilegalmente.

Desde entonces, denuncia, le ha impedido saber de él y usado su desaparición como mecanismos de tortura.

“Me pidió llevar a mi hijo a cortarse el cabello. Pero en las cámaras se ve que se llevó ropa y los documentos de Evan. A partir de ahí se vino todo un calvario”, relata Teresa en entrevista con La Razón.

Por si fuera poco, las autoridades poco han hecho para ayudarla y hasta le han sugerido que sea ella quien se encargue de localizarlo.

“En la fiscalía me dicen que no procede una denuncia por sustracción de menor, porque es su papá. Estos días me ha marcado para burlarse de mí.

Y no sé nada de mi hijo. Hasta me han recomendado buscarlo de forma ilegal. ‘Ya cuando lo tenga, le damos resguardo”. Me están diciendo que no puedo hacer nada”, explicó.

A diferencia de su vecino, la Ciudad de México, en el Estado de México no es delito la violencia vicaria es un delito donde la violencia se ejerce sobre menores, con el fin de causar un daño a su madre.

El nombre de Teresa fue cambiado a petición expresa de ella, pues ya recibido amenazas tras la desaparición de su hijo.

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JVR