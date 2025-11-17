Alcaldía Coyoacán separa del cargo a funcionarios señalados de corrupción para investigar caso

Alcaldía Coyoacán asegura que "no hay lugar para la corrupción" en su gobierno.

La alcaldía Coyoacán informó que separó de sus cargos a los funcionarios que, según reportes de medios, han sido señalados por presunta corrupción al, supuestamente, extorsionar comerciantes, hechos por los cuales ya se iniciaron las investigaciones pertinentes.

A través de un comunicado, la alcaldía Coyoacán, encabezada por Giovani Gutiérrez, informó que tomó conocimiento de los reportes de un medio de comunicación sobre presunta corrupción al interior del gobierno local, el cual señalaba que algunos funcionarios participaban en extorsión a comerciantes.

Comunicado de la alcaldía Coyoacán. ı Foto: Alcaldía Coyoacán

A propósito, destacó que, en la misma, “no se va a tolerar ningún acto ilegal ni se permitirá que funcionarios de cualquier nivel incurran en acciones de esta índole”.

Por lo mismo, remarcó que los funcionarios señalados por estos hechos ilícitos han sido separados de su cargo para iniciar las investigaciones pertinentes.

“Han sido separados del cargo los funcionarios señalados para que se realicen las investigaciones necesarias de este caso, en el que han sido mencionados”, se lee en el comunicado.

Finalmente, la alcaldía Coyoacán aseguró que está abierta para colaborar en cualquier investigación, y reiteró que “aquí no hay cabida para la corrupción”.

“La Alcaldía Coyoacán está abierta para colaborar en cualquier investigación derivado de estos señalamientos y manifiesta su disposición y apertura para que se realicen las indagatorias correspondientes en estricto apego a la ley”, concluye el documento.

