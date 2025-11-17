Metro CDMX: ¿Qué líneas presentan retrasos HOY 17 de noviembre?

Estas son las líneas que presentan retrasos en el Metro CDMX HOY.

El Metro de la Ciudad de México transporta a miles de usuarios cada día, quienes aprovechan sus 12 líneas para viajar de norte a sur y de oriente a poniente de la Ciudad y encuentran en el “tren naranja” una forma rápida y económica de llegar a sus actividades.

Sin embargo, el sistema de transporte no está exento de problemas, y es común que, cada mañana, sufra los estragos de la saturación de usuarios, y presente retrasos, aglomeraciones y otros incidentes.

Metro de la Ciudad de México. ı Foto: Cortesía

Si utilizas el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México para llegar a tu trabajo, escuela u otras actividades, toma nota de las líneas que han presentado fallas este lunes 17 de noviembre, y considera rutas alternas para llegar a tu destino.

¿Qué pasa en la Línea 7 del Metro CDMX HOY 17 de noviembre?

Usuarios del Metro de la Ciudad de México informaron que se registraron algunos retrasos y aglomeraciones en la Línea 7, que va de Barranca del Muerto a El Rosario, durante la mañana de este lunes 17 de noviembre.

A través de redes sociales, informaron que los tiempos de espera de los trenes son elevados, de hasta 20 minutos, lo cual, a su vez, provoca aglomeraciones en pasillos y andenes.

Al respecto, el Metro CDMX informó que se retiró un tren para revisión, lo cual provocó la marcha lenta. Sin embargo, remarcó que, en breve, se restablecería la circulación con normalidad.

Buen día, se retira un tren para revisión en la Línea 7, por lo que la marcha es lenta. En breve se normalizará la circulación de los trenes. Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 17, 2025

¿Está abierta la estación Zócalo/Tenochtitlán HOY lunes 17 de noviembre?

El Metro de la Ciudad de México informó que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2, que conecta con el Centro Histórico, está abierta y ofreciendo servicio.

No es necesario que los usuarios busquen rutas alternas para llegar al Zócalo, como Bellas Artes, Allende o Pino Suárez, que son las rutas más populares para llegar a la zona Centro cuando se cierra la estación Zócalo/Tenochtitlán.

El fin de semana, Zócalo y otras estaciones de la Línea 2 estuvieron cerradas debido a manifestaciones en la zona Centro de la capital mexicana.

