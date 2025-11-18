Javier López Casarín solicita incremento presupuestal para Álvaro Obregón de 11% .

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, presentó su propuesta de Paquete Económico 2026 en el Congreso de la Ciudad de México, en el que solicitó un incremento presupuestal del 11% respecto al ejercicio fiscal 2025.

De esta forma, el proyecto plantea 4 mil 384 millones de pesos para el próximo año, mientras que para el año en curso se aprobó un monto de 3 mil 950 millones, de los que quedan por ejercer 921 millones.

Ante las y los diputados, el alcalde destacó la necesidad de planear acciones de gobierno perdurables, con una visión a 50 años, además de atender las desigualdades que registra la tercera demarcación más poblada de la Capital del país.

“El reto que tenemos presupuestalmente en la Alcaldía es enorme. En esta administración asumimos el compromiso de atender temas como la reducción de la pobreza, la movilidad, el rescate de barrancas, además de mejorar la calidad de vida de las y los obregonenses”, aseveró López Casarín.

Durante su intervención, el alcalde destacó algunos de los logros que se han concretado en el último año, como la reducción de incidencia delictiva de alto impacto en 32 por ciento; triplicar la capacidad de patrullaje, con la adquisición de 125 patrullas; o ser la demarcación mejor evaluada en eficiencia policial.

Hoy, nos reunimos en esta mesa de trabajo, convocada con un propósito claro: analizar el ejercicio del presupuesto público de la @AlcaldiaAO y construir, con información sólida, el presupuesto que gobernará nuestra ciudad el próximo año.#CasarínAlcalde @Congreso_CdMex… pic.twitter.com/GmejSLKF5Q — Javier López Casarín 💥🚀 (@LopezCasarinJ) November 18, 2025

En materia de seguridad, resaltó la necesidad de recursos para transformar Base Plata en el Centro Avanzado de Inteligencia, que permita eficientar la respuesta a llamados de auxilio, tanto a la Policía como a Protección Civil, lo cual se plantea en la Estrategia de Seguridad Integral 360.

Agregó que en su administración se recuperaron predios y espacios públicos que estaban ocupados de manera ilegal, como un estacionamiento ubicado en la Avenida 5 de Mayo, en la Colonia Merced Gómez, y el Parque Ecológico Colinas del Sur.

Ante las peticiones de las y los diputados para ampliar información sobre el Cluster Universitario de Alto Nivel y el próximo lanzamiento de un microsatélite, López Casarín indicó que el primero es una iniciativa para unir el talento de las instituciones de educación superior asentadas en territorio obregonense y demarcaciones aledañas, con el objetivo de realizar proyectos de impacto positivo para la sociedad.

Asimismo, comentó que el microsatélite MXÁO-1, que se pondrá en órbita esta semana, es resultado del modelo de la triple hélice, en el que universidades, gobierno e industria se unen para concretar proyectos de gran calado.

“El microsatélite es ejemplo de lo que podemos hacer cuando trabajamos en equipo, nos permitirá generar información para tomar decisiones en materia de planeación urbana, preservación de nuestros recursos naturales, mitigación de riesgos, ente muchos otros temas. Los datos estarán a disposición de todos”, agregó López Casarín.

