Estas son las alcaldías de CDMX en las que hará más frío este 21 de noviembre

El Frente Frío número 16 comenzará a causar estragos en México a partir de este viernes, por lo que en varios estados las temperaturas continuarán descendiendo, incluída la CDMX.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (SMN Conagua) el Frente Frío número 16 entrará al noreste de la República Mexicana, y este estará en contacto con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera.

Asimismo, estará interactuando con una corriente en chorro polar y el río atmosférico, lo que dará origen a la primera tormenta invernal que se va a registrar durante la temporada.

Debido a esto, se espera que el descenso de la temperatura sea aún más notorio que los días anteriores, además de rachas de viento fuertes con lluvias puntuales muy fuertes en el norte y centro de Baja California, así como en el noreste de Sonora.

Además se esperan lluvias y chubascos en Baja California Sur y también se prevé caída de nieve y aguanieve en las sierras de Baja California y el norte de Sonora, mientras que se espera que el Frente Frío número 15 recorra el noreste del país.

Pronóstico del clima 21 de noviembre ı Foto: SMN Conagua

¿Cuáles son las alcaldías de CDMX en las que hará frío el viernes?

El Frente Frío número 15 provocará temperaturas de hasta -10 grados centígrados el 21 de noviembre en algunos estados del país, así como lluvias punutales muy fuertes y posible caída de nieve y aguanieve.

En zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango se registrarán temperaturas mínimas de -10 a -5 grados centígrados con heladas durante la madrugada del viernes.

Mientras que en zonas serranas de Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla se registrarán temperaturas mínimas de -5 a 0 grados centígrados con heladas durante la madrugada del viernes.

Asimismo, se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados durante la madrugada del viernes en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

En cuanto a la CDMX, se activó la alerta amarilla por pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada de este viernes 21 de noviembre desde las 03:00 horas hasta las 08:00 horas en dos alcaldías:

Milpa Alta

Tlalpan

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 21/11/2025 en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/AGKaFB5eIH — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 20, 2025

Por lo que se recomienda a las personas que se encuentren en ambas demarcaciones abrigrarse adecuadamente, cubrirse nariz y boca, resguardar a sus mascotas del frío y no dejarlas a la interperie.

Asimismo, se recomienda evitar cambios bruscos de temperatura para eludir enfermedades en vías respiratorias e ingerir auntante agua, así como verduras y frutas con vitaminas A y C.