¿Crisis por ‘explosivos’ en el Metro? Esto desató el pánico en la línea 3

La noche del 20 de noviembre, usuarios del Metro vivieron momentos de pánico en la estación La Raza de la Línea 3, luego de que se registraran detonaciones acompañadas de humo y destellos.

Los videos difundidos por pasajeros mostraron a decenas de personas corriendo para ponerse a salvo, lo que rápidamente encendió la preocupación sobre un posible atentado con bombas dentro de la red del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

#ULTIMAHORA



Decenas de Usuarios Corriendo después del ataque con explosivos 🧨💥 dentro de las Instalaciones del Metro Ciudad de México 🇲🇽 @MetroCDMX



La mayoría de los Usuarios eran Estudiantes y familias qué regresaban a sus casa usando el #MetroCDMX como medio de… pic.twitter.com/ohylQmli8o — Fan MetroViral (@MetroViralMx) November 21, 2025

El Metro confirmó posteriormente que no existió ningún artefacto explosivo de alto poder. Según la versión oficial, el evento fue consecuencia de una riña entre dos grupos de jóvenes, quienes habrían detonado petardos dentro de la estación.

Las detonaciones provocaron una reacción inmediata de miedo entre los usuarios que se encontraban en andenes y pasillos.

