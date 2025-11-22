Cierra tramo del Circuito Interior por mantenimiento de tramo elevado del Metro CDMX

Tramo elevado de la Línea B del Metro de la Ciudad de México.

Autoridades del Metro de la Ciudad de México informaron que, a partir de la noche de este sábado y hasta la mañana del domingo, se cerrará un tramo del Circuito Interior por labores de remodelación en la Línea B, por lo que pidieron tomar precauciones.

A través de redes sociales, el Metro CDMX informó que, por labores de mantenimiento en el viaducto elevado de la citada ruta, se cerrará el tramo de Circuito Interior ubicado a la altura de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con dirección a La Raza.

“Durante la noche de hoy, sábado 22, y la madrugada del domingo 23 de noviembre se llevarán a cabo maniobras para el reposicionamiento de una trabe en el viaducto elevado ubicado sobre Circuito Interior y avenida Oceanía”, escribió el Metro CDMX.

Se detalló que el cierre será a partir de las 23:00 horas de este sábado y hasta las primeras horas del domingo.

Debido a estos trabajos se realizará el cierre de los carriles centrales del Circuito Interior con dirección a La Raza, a la altura de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 22, 2025

“Debido a estos trabajos se realizará el cierre de los carriles centrales del Circuito Interior con dirección a La Raza, a la altura de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, abundó.

Por lo anterior, pidió considerar rutas alternas para llegar a La Raza, especialmente a través de la Avenida 608.

Como alternativas viales se recomienda utilizar el Eje 3 Norte, la avenida 602, el Anillo Periférico, la calzada Ignacio Zaragoza y el Eje 3 Oriente. pic.twitter.com/pgB9p8arZK — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 22, 2025

“Las y los automovilistas deberán seguir las indicaciones del personal de Tránsito e incorporarse a los carriles laterales. Para continuar hacia La Raza, será necesario tomar la avenida 608 y retornar en el distribuidor vial ubicado a la altura del Metro Deportivo Oceanía, para posteriormente reincorporarse a los carriles laterales del Circuito Interior”, escribió el Metro CDMX.

Asimismo, recomendó otras rutas alternas como:

Eje 3 Oriente

Eje 3 Norte

Av. 602

Calzada Ignacio Zaragoza

Anillo Periférico

Por otro lado, el director del Metro CDMX, Adrián Rubalcava, detalló que estos trabajos, aunque provocarán el citado cierre, no afectarán el servicio del Metro de la Ciudad de México.

Recuerda que durante esta noche y la madrugada del domingo, el @MetroCDMX realizará trabajos de rehabilitación y mantenimiento de una trabe de enlace (Línea B – Línea 5) ubicada a la altura de Circuito Interior y avenida Oceanía. Estas maniobras no afectarán el servicio del… pic.twitter.com/DNsClfSWiz — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) November 22, 2025

“El @MetroCDMX realizará trabajos de rehabilitación y mantenimiento en la vía de enlace de Oceanía, que conecta la Línea B con la Línea 5. Esta intervención forma parte de la mejora del tramo elevado y no afecta el servicio; la Línea B operará con normalidad”, escribió el director del sistema de transporte.

