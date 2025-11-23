Aspirantes olímpicos entrenarán en Coyoacán, celebra alcalde Giovani Gutiérrez

Autoridades de Coyoacán y la judoka Prisca Awiti recorren las nuevas instalaciones, que cuentan con un tatami profesional.

Coyoacán se sumará a la preparación de deportistas para contiendas internacionales como las olimpiadas, anunció el alcalde Giovani Gutiérrez quien inauguró un dojo en el Deportivo Espartaco acompañado de la medallista de plata en 2024, Prisca Awiti.

“México hizo historia con la participación de Prisca Awiti en las Olimpiadas de París 2024 en donde obtuvo, por primera vez, la medalla de plata para una mujer en la disciplina de judo. Prisca solía entrenar en un espacio en uno de los deportivos de Coyoacán, sin embargo, nos comprometimos a mejorar las condiciones y el lugar y por ello inauguramos este dojo“.

La medallista olímpica Prisca Awiti entrenará junto a promesas del judo en el nuevo espacio deportivo rehabilitado en la demarcación. ı Foto: Alcaldía Coyoacán

El deportivo Espartaco, en la colonia del mismo nombre, se convierte así en un espacio para la preparación de deportistas de talla internacional. Aquí, nuestra judoka Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz, entrenará junto con jóvenes y grandes promesas para nuestro país. Bienvenidos todos ellos y a ganar medallas”, dijo el alcalde Giovani Gutiérrez.

Acompañado por el director general de Desarrollo Social, Fernando Cravioto Padilla, el titular de la demarcación anunció que este es el primer paso para hacer de este deportivo un lugar de primer nivel, tal como se ha hecho con albercas e instalaciones para el bienestar de niñas, niños y jóvenes, ya que, en una segunda etapa, se adquirirán aparatos de gimnasio para los deportistas de alto rendimiento.

El Deportivo Espartaco renueva sus instalaciones para impulsar el deporte de alto rendimiento en Coyoacán. ı Foto: Alcaldía Coyoacán

Con la presencia del reconocido entrenador de campo de la medallista Olímpica, Oscar Rojas, recorrieron las instalaciones de este lugar en donde ya cuentan con un tatami de calidad y medidas profesionales para el entrenamiento y capacitación de jóvenes deportistas.

El alcalde Giovani Gutiérrez se comprometió con los deportistas desde el año pasado a destinar un espacio con calidad, equipo y medidas adecuadas para su entrenamiento y este fin de semana se entregó para su preparación de jóvenes atletas mexicanos y para el impulso de nuevos talentos que nos representen a nivel mundial.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, inauguró un dojo de talla internacional en el Deportivo Espartaco para la preparación de jóvenes judokas. ı Foto: Alcaldía Coyoacán

Para ello, en el deportivo Espartaco, se realizaron trabajos de mantenimiento y rehabilitación en el área de gimnasio y salón de usos múltiples; se sustituyeron losetas, cancelería, techumbre, pintura, sellado de láminas, canalones y trabajo de herrería, así como la sustitución y rehabilitación de los sanitarios.

Aunado a ello también se renovó la instalación eléctrica del edificio, así como la sustitución de las luminarias y en el salón de usos múltiples se cambió la duela de madera, pintura y luminarias.

Acompañaron la reinauguración de este deportivo las directoras generales de Obras, Martha Elguea Viniegra, de Seguridad Ciudadana, Aurora Monserrat Cruz Ramírez y el director general de Servicios Urbanos, Manuel Rico.

am