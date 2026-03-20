Inauguran un jardín contra inundaciones

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró el Jardín de Lluvia, en Coyoacán, para captar, regular y filtrar más de un millón 300 mil de litros de agua pluvial diarios, lo cual ayudará a evitar inundaciones, así como para combatir la escasez.

En Santa Úrsula Coapa, a un costado del Estadio Azteca, la mandataria capitalina destacó que el objetivo de este tipo de obras sustentables es atender los problemas de anegaciones que se registran durante las temporadas de lluvias y recuperar el recurso que se pierde.

El Dato: El Gobierno destacó que el programa de Cosecha de Agua de Lluvia por vivienda y calentadores solares ha beneficiado a más de siete mil familias de Coyoacán y Tlalpan.

“Entonces, ¿qué estamos haciendo el día de hoy? Inaugurar una etapa en la Ciudad de México, en la que queremos resolver las inundaciones bajo ese concepto de Ciudad Esponja. Bajo ese concepto de ciudad verde, que cuando llueve, debe absorberse al subsuelo”, dijo.

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Al respecto, el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández, explicó que el jardín tiene la capacidad de captación del líquido pluvial superficial que llega por la avenida Azteca.

El agua entra a dos cajas en las que son separadas la basura, así como las grasas, aceites y azolves. El líquido es conducido por el canal perimetral y entra al Jardín de Lluvia, donde se infiltra.

“Entonces es un proyecto muy integral, que nos ayuda a evitar inundaciones; se genera un espacio público muy bello, como lo pueden ver; es sustentable, porque aquí no va a haber bombas para su operación, pues todo funciona por gravedad, tanto la entrada del agua como la salida del agua, conectada al colector.

40 mil capitalinos serán beneficiados con el Jardín de Lluvia

“Es un jardín autosustentable, porque con la misma agua de lluvia que se va a concentrar aquí, se va a ir regando”, destacó Esparza Hernández.

De acuerdo con las autoridades, las lluvias del pasado miércoles pusieron a prueba el jardín y éste funcionó de manera adecuada, pues registraron más de 30 milímetros de agua pluvial, cuando el promedio mensual fue de 10 milímetros.

A estas obras se suman dos tanques Tormentas, que, de acuerdo con las autoridades, es el sistema más grande del país, así como la rehabilitación de siete pozos que permitieron aumentar las horas de servicio de agua.

En conjunto, el sistema hídrico permitirá la capacidad de infiltrar más de 10 millones de litros de agua pluvial en la zona de Santa Úrsula Coapa.

El alcalde de Coyoacán, José Giovani Gutiérrez Aguilar, destacó la coordinación que ha habido entre su administración y el Gobierno local para llevar a cabo este tipo de obras, así como otras medidas, en la demarcación.

“Entonces, esta suma de experiencias, de venir a hacer una obra aquí, es porque se tiene la experiencia; porque se tiene el conocimiento y se aplica en los lugares que se necesita: iluminación, repavimentación, también drenaje, agua potable, escuelas, mercados. Toda esta suma que hacemos en coordinación, ¿para qué? Para que se pueda vivir mejor”, dijo.

Brugada Molina además adelantó que continuará el programa de acupuntura hídrica, por ello se planea trabajar este año 160 nuevos espacios para continuar con la infiltración de agua de lluvia.

CUIDADO DEL AJOLOTE. La Jefa de Gobierno anunció que su Gobierno construirá el santuario de los ajolotes en Xochimilco en el Parque Ecológico de esa demarcación con el fin de cuidar y preservar a esta especie.

“Hoy tenemos el reto de echar a andar la Ciudad Lacustre, como dice el secretario de Agua, el secretario de Gestión Integral del Agua, y hoy los pocos ajolotes que hay en Xochimilco, no pueden vivir en el agua que tiene Xochimilco”, mencionó Brugada Molina ayer, ante vecinos de Santa Úrsula Coapa.