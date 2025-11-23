CDMX registra calidad del aire ACEPTABLE hoy 23 de noviembre: ¿se activa la Contingencia Ambiental?

Revisa el estado de la calidad del aire en la Ciudad de México y su zona conurbada este 23 de noviembre.

La calidad del aire en la Zona Metropolitana del Vale de México (ZMVM) es ACEPTABLE este domingo 23 de noviembre de 2025, lo que representa riesgo moderado a la salud de la población por concentraciones de ozono (O3).

Cada hora, el Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) publica el reporte del estado de la calidad del aire, y en La Razón actualizamos EN VIVO los niveles de contaminantes en la Ciudad de México y el Estado de México.

Cómo está la calidad del aire en la CDMX hoy 23 de noviembre

De acuerdo con el último reporte del SIMAT, se registra calidad del aire ACEPTABLE en la capital y su zona conurbada, por lo que se recomienda moderar las actividades físicas al aire libre .

A las 17:00 horas, al menos dos estaciones de monitoreo en la Ciudad de México registran BUENA calidad del aire:

Venustiano Carranza (MER)

Iztapalapa (UIZ)

Al mismo tiempo, ocho estaciones reportan calidad del aire ACEPTABLE:

Tlalpan (AJM)

Azcapotzalco (CAM)

Coyoacán (CCA)

Cuajimalpa (CUA)

Cuauhtémoc (HGM)

Miguel Hidalgo (MGH)

Álvaro Obregón (PED)

Iztapalapa (SAC)

En tanto, seis estaciones se encuentran en mantenimiento o no arrojaron datos sobre el estado de la calidad del aire:

Benito Juárez (BJU)

Gustavo A. Madero (GAM)

Iztacalco (IZT)

Cuajimalpa (SFE)

Tláhuac (TAH)

Coyoacán (UAX)

¿Cómo está la calidad del aire hoy 23 de noviembre en el Edomex?

A las 17:00 horas de este 23 de noviembre, ocho estaciones de monitoreo en el Estado de México reportan BUENA calidad del aire:

Atizapán (ATI)

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Ecatepec (SAG)

Tlalnepantla (TLA)

Tultitlán (TLI)

Coacalco (VIF)

Al mismo tiempo, sólo una estación registra calidad del aire ACEPTABLE:

Nezahualcóyotl (NEZ)

Por otra parte, cuatro estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Naucalpan (FAC)

Nezahualcóyotl (FAR)

Ecatepec (XAL)

El estado de la calidad del aire es ACEPTABLE a las 17:00 horas de este domingo 23 de noviembre de 2025 en la ZMVM. ı Foto: SIMAT

¿Hay riesgo de Contingencia Ambiental hoy 23 de noviembre?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, ante concentraciones altas de ozono (O3), partículas PM10, PM2.5 y otros contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

La activación de la contingencia implica restricciones como el doble Hoy No Circula para reducir los niveles de contaminación. En lo que va de 2025, la CAMe ha declarado seis contingencias. Desde el 25 de abril no se ha activado la medida, pero la mala calidad del aire aumenta el riesgo.

