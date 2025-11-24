Trabajadoras sexuales bloquean Calzada de Tlalpan ante falta de compensación por ciclovía

Trabajadoras sexuales realizan bloqueo sobre la Calzada de Tlalpan ante inconformidades derivadas de la construcción de la ciclovía "Gran Tenochtitlán".

Un grupo de trabajadoras sexuales independientes bloqueó la noche de este lunes la Calzada de Tlalpan para denunciar que no han recibido ninguna compensación por las afectaciones económicas que les han generado las obras de la ciclovía “Gran Tenochtitlán” que se construye sobre la vialidad.

Las trabajadoras bloquearon los carriles con dirección a Taxqueña a la altura del metro Chabacano para exigir un diálogo con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero.

Randy Ceniceros, integrante de la Alianza Mexicana de Trabajadorxs Sexuales (AMETS), denunció que la dependencia ha incumplido los acuerdos pactados con el colectivo de 40 trabajadoras sexuales que laboran entre San Antonio Abad y Chabacano y que no están afiliadas a ningún liderazgo del trabajo sexual.

Entre las promesas incumplidas, destaca la entrega de 18 mil pesos como reparación del daño, despensas de alimentos mensuales y la integración del colectivo al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas , pues han recibido amenazas y hostigamiento de los liderazgos que operan en la Calzada de Tlalpan.

Ceniceros explicó a La Razón que las trabajadoras de la Calzada de Tlalpan han enfrentado un ambiente hostil a partir de la obra.

“La ciclovía ha sido una gran excusa del gobierno para hacer una suerte de limpieza social y las trabajadoras independientes están siendo violentadas, por un lado, por el gobierno que no las está tomando en cuenta y por el otro, por el sector de líderes que las está acosando por alzar la voz” Randy Ceniceros, integrante de la AMETS



Randy, quien también es trabajadora sexual, enfatizó que las manifestantes son independientes. Es decir, que no entregan ninguna cuota a nadie para ejercer su labor, lo que explica que no han recibido apoyos acordados en septiembre.

“Hay personas que ejercen el trabajo sexual de forma autónoma en la calle. Sin embargo, son obligadas a pagar derecho de piso, ya sea por un padrote o por las personas que lideran dicho espacio, a cambio de seguridad, se supone”, explicó.

Eso no significa que no estén teniendo la decisión de ejercer el trabajo sexual, pero la forma en la que lo ejercen puede estar coercionado por estos líderes. Muchas colegas independientes no dan ninguna cuota para trabajar en su territorio”, agregó.

