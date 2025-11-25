Activistas presentan guía para víctimas de violencia vicaria; acusan abandono institucional

Red Solidaria Década Contra la Impunidad presenta una guía para mujeres víctimas de violencia vicaria.

La Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RSDCIAC) lanzó una guía para ayudar a víctimas de violencia vicaria, con el objetivo de prevenir este delito y apoyar a infancias y mujeres que lo sufren y no saben qué hacer.

La asociación civil, que ha acompañado a víctimas de violencia vicaria hasta llegar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en algunos casos, diseñó este manual con ayuda de colectivos de víctimas y con el financiamiento del Fondo Canadiense para Iniciativas Locales.

“Nos percatamos que era necesario generar un manual para sobrevivir estos procesos. Esta guía es un refugio donde las mujeres encuentran no solo información jurídica, sino comprensión y estrategias reales desde la experiencia colectiva”, destacó en conferencia de prensa María Magdalena López Paulino, coordinadora del área jurídica de la RSDCIAC.

Durante el evento, la activista Gabriela Pablo Saucedo, pionera en la lucha contra la violencia vicaria, enfatizó que a cuatro años de que madres salieron a la calles para denunciar este delito, persiste el abandono institucional.

“Tenemos años exigiendo a las autoridades que nos atiendan. Desafortunadamente siempre al inicio nos dicen que sí, pero a los pocos meses se desentienden y las madres seguimos en el abandono institucional” Gabriela Pablo Saucedo, activista



Sin embargo, la defensora de derechos humanos denunció la falta de avances y revictimización por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), encabezada por Bertha Alcalde Luján.

“Hemos tenido muy malos tratos y vemos muy pocos avances. Si protestamos para recordarles sus compromisos con nosotras nos revictimizan diciendo que somos de la derecha, cuando saben que sólo queremos a nuestros hijos de vuelta y justicia”, sostuvo.

Elisa María Zaldívar Barcelata, de la colectiva Justicia para Madres e Infancia, apuntó la colusión de los juzgados y las fiscalías con los agresores como clave para acabar con este tipo de violencia.

“No es posible que los juzgados familiares hagan negocio con las custodias de nuestros hijos. Que los fiscales colaboren con agresores para poder dilatar los procedimientos, no aceptar nuestras pruebas pero sí las de los agresores”, cuestionó.

Constituido como un delito en la Ciudad de México desde 2024, la violencia vicaria es una forma de violencia de género en la que el agresor utiliza a las hijas y/o hijos para causar un daño a la madre.

Lejos de ser un “conflicto de pareja”, se trata de una estrategia de tortura a una mujer, que puede ir desde la manipulación emocional de los hijos, hablándoles mal de su madre, hasta impedir el contacto con ellos.

Gabriela Pablo Saucedo lleva luchando desde 2019 para ver a su segundo hijo, pues en cada posibilidad de un encuentro en los juzgados, su padre arremete con controversia legal. Desde entonces, creó la colectiva Madres Libertarias, compuesta de 400 mujeres víctimas de violencia vicaria a lo largo del país.

A casi cinco añosZaldívar Barcelata sigue buscando justicia, pues enfrenta una denuncia falsa por corrupción de menores y para sus hijos, Kim y León. “Su madre sigue buscándolos y luchando por ustedes”, dijo.

La guía para víctimas de violencia vicaria puede ser consultada en la siguiente liga:

https://www.decadared.org/violenciavicaria

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr