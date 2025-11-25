Marcha 25N en CDMX: sigue EN VIVO la movilización contra violencias a las mujeres

Marchan mujeres en la Ciudad de México contra las violencias machistas.

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En México, las calles de las ciudades se pintan de naranja, morado y verde, por miles de mujeres que exigen el fin de las violencias machistas.

En la Ciudad de México las colectivas exigen año con año cambios para garantizar una vida libre de violencia. Desde diferentes puntos, marchan con dirección el Zócalo, donde desembocarán los contingentes.

¿Cuál es la ruta de la marcha de mujeres por el 25N?

Aunque las manifestantes partirán desde diferentes puntos, la mayoría partirá desde Paseo de la Reforma y se prevé que sigan la siguiente ruta:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

Plaza de la Constitución

16:13 hrs. Arranca movilización por el 25N en CDMX

Los primeros contingentes del 25N en la Ciudad de México, partieron de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, el Monumento a la Revolución y el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo, coreando diversas consignas que coinciden con exigir el fin de la violencia contra las mujeres.

Adultas mayores, niñas, adolescentes y mujeres jóvenes avanzan portando cartulinas y mantas, donde incluyen la exigencia de justicia por quienes fueron víctimas de feminicidio, desaparición, violencia digital y violencia vicaria.

Silvia, quien es parte del primer colectivo que salió de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, integrado por familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, es madre de María Fernanda Rico, quien fue asesinada hace 11 años, dijo marchar para visibilizar el feminicidio de su hija, que a la fecha no ha tenido justicia.

“Me he dado cuenta que ser mujer y lesbiana en México es sinónimo de muerte, es sinónimo de feminicidio. Con otras compañeras nos hemos unido, somos mamás detrás del silencio, porque también necesitamos expresar el dolor que venimos arrastrando”, dijo.

▶ #Video | "Ser mujer y ser lesbiana en México es sinónimo de feminicidio", afirma Silvia, quien marcha por su hijo, María Fernanda Rico, víctima de feminicidio



📹: @soytaniagomez / @LaRazon_mx pic.twitter.com/NaEkUo2y9A — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 25, 2025

Mujeres e infancias colectivas feministas fue el segundo contingente, al que se sumaron incluso niñas vistiendo alas moradas y coreando consignas como “No que no, sí que sí, ya volvimos a salir”.

A su avance lanzaron hielo seco color morado.

En el tramo entre Paseo de la Reforma y avenida Juárez se observa presencia muy discreta del agrupamiento Ateneas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes portan una pulsera anaranjada, color símbolo del #25N.

▶ #Video | Familiares de víctimas de feminicidio, desaparición y sobrevivientes encabezan la marcha del #25N, que ya avanzan rumbo al Zócalo capitalino coreando consignas



📹: @soytaniagomez / @LaRazon_mx pic.twitter.com/QYGj97ehbC — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 25, 2025

Se espera que más tarde se sumen contingentes de personas con discapacidad, comunidad universitaria y organizaciones populares, entre otros.

