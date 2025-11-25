Marchas 25N HOY: ¿Cuáles son las movilizaciones de mujeres en la CDMX? | Ruta y horario

Estas son las marchas por el 25N que se realizarán HOY en CDMX.

Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, también conocido como “Día Naranja” o 25N por lo cual se espera una larga jornada de protestas y movilizaciones por todo el país, con énfasis en la Ciudad de México.

Aunque el 8 de marzo (8M), Día Internacional de la Mujer, es la principal jornada de protestas de colectivas feministas, el 25N se ha consolidado como una segunda fecha en el calendario de igual importancia para que estos grupos continúen su exigencia por mejores iniciativas para erradicar la violencia de género.

Aspecto de una marcha del 25 de noviembre en CDMX. ı Foto: Andrea Murcia Monsivais @Cuartoscuro

En la Ciudad de México, mayor punto de convergencia de las protestas del país, se espera una extensa jornada de manifestaciones. Aunque se espera una manifestación multitudinaria en la zona Centro de la capital, otras marchas se realizarán a lo largo y ancho de la misma. Estas son todas las movilizaciones programadas hoy en CDMX por el 25N.

Estas son las marchas que habrá HOY en CDMX por el 25N

El Centro de Monitoreo Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) publica todos los días su informe sobre las movilizaciones que se llevarán a cabo en la capital.

Así, con motivo de este “Día Naranja”, se ha preparado una serie de movilizaciones a lo largo y ancho del territorio capitalino, con énfasis en la zona Centro. Las marchas programadas para hoy son:

Marcha de la Coordinación 8M

Ruta : Desde la Glorieta de la Joven de Amajac hasta el Hemiciclo a Juárez y el Zócalo

Hora : Inicio de la concentración a las 12:00 horas e inicio de la marcha a las 15:30 horas

Aforo esperado: Alrededor de mil 500 personas

Marcha de “Morras de fuego”

Ruta : Desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo capitalino

Hora : Inicio de la concentración a las 11:00 horas e inicio de la marcha a las 15:00 horas

Aforo esperado: 500 personas

Marcha del colectivo “Justicia para Diana”

Ruta : Desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino

Hora : 11:00 horas

Aforo esperado: 100 personas aproximadamente

Ruta y alternativas viales por marchas 25N en CDMX

De acuerdo con la SSC-CDMX, la posible ruta de las marchas principales por el 25N es:

Paseo de la Reforma

Av. Juárez

5 de mayo

#PrecauciónVial | Considera a las 15:30 hrs., marcha que partirá de la Glorieta de las Mujeres que Luchan rumbo al Zócalo. Consulta aquí ruta y #AlternativaVial pic.twitter.com/OAs292uKkr — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 25, 2025

Por lo anterior, se recomiendan como alternativas viales:

Av. de los Insurgentes

Av. Chapultepec

Eje 1 Norte

José Ma. Izazaga

Dr. Río de la Loza

Fray Servando T. de Mier

Eje 1 Oriente

am