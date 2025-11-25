Marchas 25N HOY: ¿Cuáles son las movilizaciones de mujeres en la CDMX? | Ruta y horario

Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, también conocido como “Día Naranja” o 25N por lo cual se espera una larga jornada de protestas y movilizaciones por todo el país, con énfasis en la Ciudad de México.
Aunque el 8 de marzo (8M), Día Internacional de la Mujer, es la principal jornada de protestas de colectivas feministas, el 25N se ha consolidado como una segunda fecha en el calendario de igual importancia para que estos grupos continúen su exigencia por mejores iniciativas para erradicar la violencia de género.
En la Ciudad de México, mayor punto de convergencia de las protestas del país, se espera una extensa jornada de manifestaciones. Aunque se espera una manifestación multitudinaria en la zona Centro de la capital, otras marchas se realizarán a lo largo y ancho de la misma. Estas son todas las movilizaciones programadas hoy en CDMX por el 25N.
Estas son las marchas que habrá HOY en CDMX por el 25N
El Centro de Monitoreo Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) publica todos los días su informe sobre las movilizaciones que se llevarán a cabo en la capital.
Así, con motivo de este “Día Naranja”, se ha preparado una serie de movilizaciones a lo largo y ancho del territorio capitalino, con énfasis en la zona Centro. Las marchas programadas para hoy son:
Marcha de la Coordinación 8M
- Ruta: Desde la Glorieta de la Joven de Amajac hasta el Hemiciclo a Juárez y el Zócalo
- Hora: Inicio de la concentración a las 12:00 horas e inicio de la marcha a las 15:30 horas
- Aforo esperado: Alrededor de mil 500 personas
Marcha de “Morras de fuego”
- Ruta: Desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo capitalino
- Hora: Inicio de la concentración a las 11:00 horas e inicio de la marcha a las 15:00 horas
- Aforo esperado: 500 personas
Marcha del colectivo “Justicia para Diana”
- Ruta: Desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino
- Hora: 11:00 horas
- Aforo esperado: 100 personas aproximadamente
Ruta y alternativas viales por marchas 25N en CDMX
De acuerdo con la SSC-CDMX, la posible ruta de las marchas principales por el 25N es:
- Paseo de la Reforma
- Av. Juárez
- 5 de mayo
Por lo anterior, se recomiendan como alternativas viales:
- Av. de los Insurgentes
- Av. Chapultepec
- Eje 1 Norte
- José Ma. Izazaga
- Dr. Río de la Loza
- Fray Servando T. de Mier
- Eje 1 Oriente
