Metro CDMX HOY 26 de noviembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Tiempos de espera HOY en el Metro CDMX

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 26 de noviembre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de seis minutos en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B y 12

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/gMFspiAYa2 — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 26, 2025

¿Qué pasa en la Línea B?

La Línea B que corre desde Buenavista a Ciudad Azteca presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, además de que registran una alta afluencia en la línea.

El tren M 0031 línea B, se viene parando en cada estación, viene llenó y con las ventanas cerradas, prendan, aunque sea el aire acondicionado. Tren dirección Buenavista, estamos entre Nezahualcóyotl y Villa, nuevamente se quedó parado entre estaciones.

LB, estación Múzquiz, dirección Buenavista, ¿cuál es la falla? avanzando dos estaciones y llevamos 15 min parados

Línea B haciendo base en y entre estaciones, dirección Buenavista

¿Qué pasa en la Línea 3?

La Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta una marcha lenta, usuarios afirman que los trenes se quedan detenidos entre estaciones, volviendo el recorrido más largo de lo normal.

Línea 3 se está detenido mucho entre cada estación.

Línea 3 super lenta dirección indios verdes

Cuando será el día en que la L3 de verdad brinde un buen servicio.Avanzamos muy poco.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT