Presionan víctimas de violencia vicaria con una cabeza de cerdo

Gracias a un plantón, abanderado con una cabeza de cerdo, mujeres víctimas de violencia vicaria de la colectiva Génesis recibieron atención en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y con ello avanzar sus casos pues, refirieron, se han mantenido estancados por omisiones y negligencias de la autoridad.

Entre el 10 y el 21 de noviembre, las activistas burlaron la seguridad del Búnker de la fiscalía local, ubicado en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Afuera de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas, y Adolescentes (Fidcanna), en el pasillo, instalaron un plantón por 12 días.

EL DATO: VÍCTIMAS DE violencia vicaria también han denunciado a magistrados del Poder Judicial local por, presunamente, favorecer a los agresores de las madres.

Constituido como un delito en la capital desde mayo de 2024, la violencia vicaria es aquélla ejeercida en contra de una pareja o expareja mediante la utilización de hijos, hijas o personas con alguna discapacidad o enfermas.

Lejos de ser un “conflicto de pareja”, se trata de una estrategia de control y tortura a una madre a través de lo que más ama, sus hijos. Esto puede ir desde la manipulación emocional de los menores, hablándoles mal de su madre, por ejemplo, hasta impedir el contacto con ellos y sustraerlos.

Con pancartas, las activistas expusieron casos de presunta corrupción en los que la fiscalía especializada, encabezada por Francisco Fabián García García, dilata o sabotea las indagatorias y, por el contrario, se fabrican delitos en contra de las víctimas, cuyos procesos avanzan.

2 Años de prisión es la pena mínima por el delito de violencia vicaria

Asimismo, reprocharon la nula atención de la coordinadora general de Investigación de Delitos de Género de la fiscalía, Gema Guadalupe Chávez Durán.

150 Casos de violencia vicaria son denuncia dos anualmente ante la CNDH

“Exijo la revisión de mi caso de violencia vicaria desde 2024 y la de tentativa de feminicidio de 2025. Con una denuncia falsa me quitarán a mi hija.

“El fiscal Juan Carlos Díaz Alamilla, de la territorial Miguel Hidalgo, recibió dinero para no judicializar una carpeta. La fiscalía lo aceptó y sólo despidieron a la Ministerio Público”, denunciaron dos víctimas a La Razón, cuyas identidades se mantienen reservadas para su protección.

Gabriela Muñoz, integrante de la colectiva, también formó parte de la protesta, pues la Fidcanna no ha localizado a sus dos hijas, Paula y Alicia, de 14 y siete años, respectivamente, pues el padre de las menores, Marco Antonio “N”, las sustrajo y las retiene en un lugar desconocido, para alinearlas parentalmente.

La activista, víctima de violencia vicaria y de género, dijo desconocer del paradero de sus niñas desde 2019. En los últimos siete años sólo las había visto en una ocasión, en un juzgado familiar en 2023.

Mientras ella desconoce dónde están sus hijas, sí ha visto, junto con las autoridades, a Marco Antonio “N”, quien es un empresario dedicado a la capacitación de personal y está vinculado a proceso por supuesta violencia familiar, por lo cual acude a los juzgados o a la Fidcanna.

En cambio, Gabriela Muñoz lleva años luchando para recuperar a sus hijas y enfrentando un delito fabricado por supuesta violencia familiar, violencia institucional, amenazas y hasta atentados.

Ayer, la fiscala, Bertha María Alcalde Luján, reconoció la reducción de 31 por ciento del feminicidio, de 16 por ciento de la violación y del abuso, 12 por ciento; no obstante, reconoció que el órgano aún no genera confianza en las víctimas.

“Sigue habiendo violencia, la cual sufren las mujeres silenciosas. No ha logrado esta Fiscalía brindar la confianza necesaria a todas las mujeres, para que se acerquen con nosotros y para que podamos investigar estos delitos, que siguen sufriendo todos los días”, afirmó.

Pese a la manifestación dentro de la Fiscalía capitalina, en la que se instalaron casas de campaña y tendederos, ninguna autoridad atendió a las víctimas.

Al principio, a los agentes y funcionarios les causaba risa verlas en el Búnker, andar por los pasillos con chanclas o bañarse en los lavaderos de los baños. Otras personas, familias de menores víctimas de violencia, les donaban comida y agua.

No fue hasta que llevaron un árbol de Navidad y una cabeza de cerdo, que tomaron a las activistas más en serio.

“Esa cabeza de puerco fue su reloj de arena. Les dije: ‘Lo que tarden en que yo vea a mis hijas será lo que tarde en pudrirse esa cabeza. Y aquí vamos a apestarnos todos, porque la corrupción así apesta. Y es lo que abunda aquí en la Fiscalía”, relató Gabriela Muñoz.

Cuando el pedazo de carne comenzó a descomponerse y a apestar las instalaciones, a la décima noche del plantón desapareció, pero la colectiva trajo a la mañana siguiente otra cabeza de cerdo. Al día siguiente, las víctimas fueron recibidas y atendidas por el fiscal García García.

“Les dijimos que, si sacaban la cabeza de puerco, llevaríamos una de res. Si no, traeríamos mariscos, pero aquí nos pudrimos todos, como la corrupción de la Fiscalía. Una madre es capaz de hacer lo que sea por sus hijos”, comentó la víctima.

Gracias a la presión que ejercieron, los casos de estas víctimas salieron del estancamiento. Sobre el tema de Gabriela Muñoz, se solicitó a la Secretaría de Educación Pública que, en menos de 24 horas, indicara las escuelas donde están inscritas Paula y Alicia, a quienes vio el viernes, pero ellas no quisieron comunicarse.

“Para una víctima de violencia vicaria, el rechazo de un hijo es lo más doloroso. Los niños son envenenados por las personalidades narcisistas de los progenitores. A ellos no les importan las infancias, sino destruirnos”, comentó la activista.