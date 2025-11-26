Recuperan ciclopista en la MC tras su abandono

Hace ocho años, el alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, inauguró la ciclopista en la demarcación, espacio que se convirtió en un punto referente para muchos habitantes que diariamente utilizan esta ruta de ocho kilómetros de longitud, para rodar en sus bicis, correr o caminar con sus mascotas, no obstante, otras administraciones la descuidaron.

Debido a la falta de mantenimiento por los gobiernos anteriores, el trazado, que corre desde San Jerónimo y Avenida San Bernabé, hasta Gavillero, sufrió un deterioro.

A su regreso como alcalde, una de las primeras acciones de Mercado Guaida fue brindar mayor seguridad a quienes utilizan la ciclopista con un operativo permanente con 12 células de policías a bordo de sus bicicletas, que recorren esta ruta para mantener vigilada esta zona.

Ahora, además de tener más seguridad, la ciclopista tendrá un nuevo rostro. La ruta recibirá una nueva carpeta con material antiderrapante, para que los bikers tengan mayor seguridad al momento de rodar.

De acuerdo con la alcaldía Magdalena Contreras, además serán construidas cuatro estaciones de Ecobici para que cualquier persona pueda “rentar” una bicicleta y rodar en este divertido trazado que pasa por el Río Magdalena.

Asimismo serán colocadas más de 500 luminarias para que todos los que utilizan esta pista lo hagan con más confianza, y para evitar que los motociclistas ingresen a la misma, se instalarán bolardos, 46 de ellos nuevos y 159 rehabilitados.