Estas son las fechas y estaciones que estarán cerradas en la segunda etapa de mantenimiento del Metrobús

Este jueves el Metrobús de la CDMX informó cuáles son las estaciones que permanecerán cerradas durante la segunda etapa de mantenimiento que se realizarán en sus instalaciones.
Estos trabajos de mantenimiento consistirán en la colocación de guía podotáctil en el piso de las instalaciones para que las personas con discapacidad visual puedan orientarse de manera segura en las instalaciones.
Las estaciones estarán cerradas para seguridad de las y los usuarios, ya que estos trabajos de mantenimiento no pueden ser realizados cuando las estaciones están brindando servicio.
Estaciones de Metrobús y fechas en las que estarán cerradas
De acuerdo con la ficha informativa del Metrobús, estas acciones se realizarán con la finalidad de refrendar su compromiso para ofrecer un servicio accesible y seguro para todos los usuarios.
Esta segunda etapa de mantenimiento en las estaciones del Metrobús de la Línea 1 comenzarán el lunes 1 de diciembre y concluirán el martes 16 de diciembre, y los cierres de estaciones se harán de manera escalonada.
Las estaciones y fechas de cierre son las siguientes:
- Nápoles permanecerá cerrada el 1 y 2 de diciembre
- La Raza permanecerá cerrada el 2 y 3 de diciembre
- El Chopo permanecerá cerrada el 2 y 3 de diciembre
- Colonia del Valle permanecerá cerrada el 3 y 4 de diciembre
- Teatro de los Insurgentes permanecerá cerrada el 3 y 4 de diciembre
- Manuel González permanecerá cerrada el 4 y 5 de diciembre
- Reforma permanecerá cerrada el 4 y 5 de diciembre
- José María Velasco permanecerá cerrada el 5 y 6 de diciembre
- La Joya permanecerá cerrada el 5 y 6 de diciembre
- Olivo permanecerá cerrada el 8 y 9 de diciembre
- La Bombilla permanecerá cerrada el 8 y 9 de diciembre
- Buenavista II permanecerá cerrada el 9 y 10 de diciembre
- Hamburgo permanecerá cerrada el 9 y 10 de diciembre
- Altavista permanecerá cerrada el 10 y 11 de diciembre
- Parque Hundido permanecerá cerrada el 10 y 11 de diciembre
- Durango permanecerá cerrada el 11 y 12 de diciembre
- Chilpancingo permanecerá cerrada el 11 y 12 de diciembre
- Sonora permanecerá cerrada el 15 y 16 de diciembre
- Ciudad de los Deportes permanecerá cerrada el 15 y 16 de diciembre
Ante este anuncio, se recomienda a los usuarios de la Línea 1 del Metrobús tomar precauciones y planear rutas alternas con tiempo para evitar afectaciones en sus traslados.
