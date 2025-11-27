Estas son las fechas y estaciones que estarán cerradas en la segunda etapa de mantenimiento del Metrobús

Este jueves el Metrobús de la CDMX informó cuáles son las estaciones que permanecerán cerradas durante la segunda etapa de mantenimiento que se realizarán en sus instalaciones.

Estos trabajos de mantenimiento consistirán en la colocación de guía podotáctil en el piso de las instalaciones para que las personas con discapacidad visual puedan orientarse de manera segura en las instalaciones.

Las estaciones estarán cerradas para seguridad de las y los usuarios, ya que estos trabajos de mantenimiento no pueden ser realizados cuando las estaciones están brindando servicio.

Podotáctiles Metrobús ı Foto: Especial

Estaciones de Metrobús y fechas en las que estarán cerradas

De acuerdo con la ficha informativa del Metrobús, estas acciones se realizarán con la finalidad de refrendar su compromiso para ofrecer un servicio accesible y seguro para todos los usuarios.

Esta segunda etapa de mantenimiento en las estaciones del Metrobús de la Línea 1 comenzarán el lunes 1 de diciembre y concluirán el martes 16 de diciembre, y los cierres de estaciones se harán de manera escalonada.

Las estaciones y fechas de cierre son las siguientes:

Nápoles permanecerá cerrada el 1 y 2 de diciembre

La Raza permanecerá cerrada el 2 y 3 de diciembre

El Chopo permanecerá cerrada el 2 y 3 de diciembre

Colonia del Valle permanecerá cerrada el 3 y 4 de diciembre

Teatro de los Insurgentes permanecerá cerrada el 3 y 4 de diciembre

Manuel González permanecerá cerrada el 4 y 5 de diciembre

Reforma permanecerá cerrada el 4 y 5 de diciembre

José María Velasco permanecerá cerrada el 5 y 6 de diciembre

La Joya permanecerá cerrada el 5 y 6 de diciembre

Olivo permanecerá cerrada el 8 y 9 de diciembre

La Bombilla permanecerá cerrada el 8 y 9 de diciembre

Buenavista II permanecerá cerrada el 9 y 10 de diciembre

Hamburgo permanecerá cerrada el 9 y 10 de diciembre

Altavista permanecerá cerrada el 10 y 11 de diciembre

Parque Hundido permanecerá cerrada el 10 y 11 de diciembre

Durango permanecerá cerrada el 11 y 12 de diciembre

Chilpancingo permanecerá cerrada el 11 y 12 de diciembre

Sonora permanecerá cerrada el 15 y 16 de diciembre

Ciudad de los Deportes permanecerá cerrada el 15 y 16 de diciembre

Fechas de cierre de estaciones de la Línea 1 del Metrobús ı Foto: Captura de pantalla

Ante este anuncio, se recomienda a los usuarios de la Línea 1 del Metrobús tomar precauciones y planear rutas alternas con tiempo para evitar afectaciones en sus traslados.

