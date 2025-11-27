Hombre fue asesinado a tiros en la Colonia Hipódromo de la CDMX

Motociclistas irrumpen a balazos en pleno cruce de la colonia Hipódromo y ejecutan a un hombre en segundos

La tarde del jueves 27 de noviembre de 2025, un hombre fue asesinado a balazos en plena vía pública en la colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Aguascalientes y Chilpancingo, una zona conocida por su alto flujo peatonal.

Según los primeros reportes, los agresores viajaban a bordo de una motocicleta. Testigos relataron que los sujetos se acercaron, dispararon a quemarropa contra la víctima y huyeron de inmediato del sitio.

Las autoridades aún no han confirmado cuántos atacantes participaron ni han dado con su paradero.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) acordonó el área y desvió a los transeúntes para preservar la escena. Posteriormente, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) acudieron para iniciar las diligencias correspondientes.

Al momento, personal de la #SSC tomó conocimiento del custodio de una empresa de traslado de valores que perdió la vida derivado de un disparo de arma de fuego, en las escaleras de acceso a un edificio ubicado en la calle #Aguascalientes, de la #ColoniaRoma, en… pic.twitter.com/UqZmS3en82 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 27, 2025

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el crimen fue consecuencia de un asalto, un ajuste de cuentas u otro tipo de agresión directa.

La víctima aún no ha sido identificada públicamente. Tampoco se han dado a conocer datos sobre su edad, su posible contexto o relación con los agresores.

La Fiscalía ya abrió una carpeta de investigación. Entre las diligencias que se realizarán están: recolección de casquillos, análisis balístico, posible revisión de cámaras de videovigilancia en la zona, entrevistas a testigos y vigilancia de rutas de escape para localizar a los agresores. Hasta ahora, no se ha reportado ninguna detención.

El homicidio ha generado alarma entre vecinos y transeúntes de la colonia Hipódromo, una zona de Cuauhtémoc con importante flujo peatonal y comercial.

Ocurrió en vía pública, en un cruce concurrido, reaviva el debate sobre la seguridad en espacios urbanos densamente poblados y la capacidad de prevención del delito en calles transitadas.

El asesinato del hombre en las calles Aguascalientes y Chilpancingo representa una nueva alerta para la seguridad en la Ciudad de México: la violencia armada ya no solo afecta colonias con historial de riesgo, sino también zonas céntricas y de alto tránsito.

