Metro CDMX: ¿Qué líneas presentan retrasos HOY 28 de noviembre?

Estas son las líneas del Metro CDMX que presentan retrasos o aglomeraciones.

El Metro de la Ciudad de México transporta a miles de usuarios cada día, quienes aprovechan sus 12 líneas para viajar de norte a sur y de oriente a poniente de la Ciudad y encuentran en el “tren naranja” una forma rápida y económica de llegar a sus actividades.

Sin embargo, el sistema de transporte no está exento de problemas, y es común que, cada mañana, sufra los estragos de la saturación de usuarios, y presente retrasos, aglomeraciones y otros incidentes.

Metro CDMX. ı Foto: Cortesía

Si utilizas el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México para llegar a tu trabajo, escuela u otras actividades, toma nota de las líneas que han presentado fallas este viernes 28 de noviembre, y considera rutas alternas para llegar a tu destino.

TE RECOMENDAMOS: Primera etapa de exhumación Identifican a 4 y recuperan mil fragmentos en el Dolores

¿Qué pasa en la Línea 2 del Metro CDMX HOY 28 de noviembre?

Usuarios del Metro de la Ciudad de México denunciaron que la Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, suspendió temporalmente su servicio este viernes 28 de noviembre.

A través de redes sociales, usuarios reportaron que la “línea azul” presentó retrasos y aglomeraciones a lo largo de la ruta, de forma que los tiempos de espera se extendieron hasta por 20 minutos en cada estación.

#AvisoMetro Se agiliza la circulación de trenes desde las terminales en la Línea 2. Al momento se continúa con las maniobras de rescate del perrito que se encuentra en vías secundarias por lo que no afecta la salida de los trenes. Agradecemos tu comprensión. — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 28, 2025

Al respecto, el Metro de la Ciudad de México informó que el servicio en la Línea 2 se suspendió temporalmente a causa de que se llevaron a cabo maniobras para rescatar a un perrito varado en la zona de vías.

“Se agiliza la circulación de trenes desde las terminales en la Línea 2. Al momento se continúa con las maniobras de rescate del perrito que se encuentra en vías secundarias por lo que no afecta la salida de los trenes. Agradecemos tu comprensión”, escribió el Metro CDMX en la red social X.

Se normaliza la circulación de los trenes en la Línea 2 del @MetroCDMX, luego de las reiteradas maniobras realizadas para el rescate de un perrito que ingresó a la zona de vías.

Agradezco al personal operativo, Seguridad Institucional, así como Protección Civil por su pronta… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) November 28, 2025

¿Está abierta la estación Zócalo/Tenochtitlán HOY viernes 28 de noviembre?

El Metro de la Ciudad de México informó que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2, que conecta con el Centro Histórico, está abierta y ofreciendo servicio.

No es necesario que los usuarios busquen rutas alternas para llegar al Zócalo, como Bellas Artes, Allende o Pino Suárez, que son las rutas más populares para llegar a la zona Centro cuando se cierra la estación Zócalo/Tenochtitlán.

Buen día, la estación Zócalo/Tenochtitlan se encuentra abierta y brindando servicio. — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 28, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am