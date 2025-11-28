Miguel Hidalgo reduce delitos a la mitad y se consolida entre las alcaldías más seguras de CDMX, asegura Mauricio Tabe

Mauricio Tabe durante su cuarto informe de en la alcaldía Miguel Hidalgo

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, presumió en su cuarto informe de gobierno que la demarcación logró reducir los delitos “en casi la mitad” durante su administración, consolidándose como “una de las cuatro alcaldías más seguras de la Ciudad de México”.

El panista atribuyó estos resultados a una mejor organización policial, recuperación de módulos de seguridad y operativos conjuntos con alcaldías colindantes como Cuauhtémoc, Coyoacán y Benito Juárez, todas gobernadas por la oposición.

En un evento que reunió a decenas de alcaldes panistas, los líderes del panismo, senadores y la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, Tabe Echartea refirió: “Cuando llegamos, el 70 por ciento de nuestros vecinos se sentían inseguros. Y hoy más de la mitad se sienten seguros”.

El alcalde reconoció que “no se han acabado los delitos” y que “todavía hay mucho por hacer”, pero subrayó que su equipo trabaja “con el firme propósito de convertirnos en la alcaldía más segura de toda la ciudad”.

Señaló que han implementado “más vigilancia en las colonias” y establecido operativos de blindaje fronterizo con municipios como Huixquilucan.

Tabe también destacó que junto a Carlos Urbina en Cuauhtémoc, Giovanni Gutiérrez en Coyoacán y Benito Juárez, conforman las cuatro demarcaciones más seguras: “Las cuatro alcaldías más seguras de la ciudad no las gobiernan los del oficialismo. Por eso sí podemos presumir que los gobiernos humanistas aquí y en todo el país sí pueden presumir a mucha honra sus resultados en seguridad”.

En otros rubros, el mandatario reivindicó a Miguel Hidalgo como “lo mejor de la Ciudad de México”: “Somos la alcaldía número uno en generación de empleos, la alcaldía que más predial aporta a la Ciudad de México, el 20 por ciento del predial de la ciudad”.

También destacó la reiluminación de 150 calles como estrategia de seguridad: “Hemos encontrado que cuando la luz llega a las calles, la seguridad llega a las colonias”.

Un eje central del informe fue la política de género bajo el principio “Miguel Hidalgo primero las mujeres”, que incluye apoyo económico a jefas de familia.

El tono del informe viró hacia temas políticos cuando Mauricio Tabe denunció lo que calificó como una persecución sistemática.

“Ahora pretenden destituir. Han lanzado una campaña desde el Gobierno Federal para arrebatar a la mala lo que no pudieron ganar por los votos”, acusó, en referencia a procedimientos iniciados en el Congreso local contra varios alcaldes opositores.

El alcalde defendió a los jóvenes de la “Generación Z” que protestaron tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo: “Detrás de esta imagen hay nueve alcaldes más asesinados en lo que va de este año. Han sido siete años de tragedia, siete años de sangre donde más de 230 mil personas han fallecido y más de 70 mil desaparecido”.

Tabe agregó: “Ni con toda su intimidación ni con todas sus campañas ni con todas sus calumnias nos vamos a arrodillar ni nos vamos a doblar. No nos vamos a intimidar. Seguiremos levantando la voz”.

MSL