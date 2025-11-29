CDMX registra calidad del aire ACEPTABLE hoy 29 de noviembre: ¿se activará la Contingencia Ambiental?

Revida el estado de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La calidad del aire en la Zona Metropolitana del Vale de México (ZMVM) es ACEPTABLE este sábado 29 de noviembre de 2025, lo que representa riesgo alto a la salud de la población por concentraciones de ozono (O3).

Cada hora, el Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) publica el reporte del estado de la calidad del aire, y en La Razón actualizamos EN VIVO los niveles de contaminantes en la Ciudad de México y el Estado de México.

Cómo está la calidad del aire en la CDMX hoy 29 de noviembre

El último reporte del SIMAT registra calidad del aire ACEPTABLE en la capital y su zona conurbada, por lo que se recomienda evitar las actividades físicas al aire libre .

A las 16:00 horas, todas las estaciones de monitoreo activas en la Ciudad de México registran BUENA calidad del aire:

Tlalpan (AJM)

Azcapotzalco (CAM)

Coyoacán (CCA)

Cuajimalpa (CUA)

Cuauhtémoc (HGM)

Venustiano Carranza (MER)

Miguel Hidalgo (MGH)

Álvaro Obregón (PED)

Iztapalapa (SAC)

Iztapalapa (UIZ)

En tanto, seis estaciones de monitoreo siguen en mantenimiento o no arrojaron datos sobre el estado de la calidad del aire:

Benito Juárez (BJU)

Gustavo A. Madero (GAM)

Iztacalco (IZT)

Cuajimalpa (SFE)

Tláhuac (TAH)

Coyoacán (UAX)

¿Cómo está la calidad del aire hoy 29 de noviembre en el Edomex?

A las 16:00 horas de este 29 de noviembre, seis estaciones de monitoreo registran BUENA calidad del aire en el Estado de México:

Atizapán (ATI)

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Ecatepec (SAG)

Tultitlán (TLI)

Coacalco (VIF)

En contraste, tres estaciones reportan calidad del aire ACPETABLE:

Nezahualcóyotl (NEZ)

Tlalnepantla (TLA)

Otras cuatro estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Naucalpan (FAC)

Nezahualcóyotl (FAR)

Ecatepec (XAL)

En la Zona Metropolitana del Valle de México se registran 2 puntos de radicación ultravioleta (UV), por lo que no es necesaria ninguna protección.

Sin embargo, ante niveles altos de radiación UV, se recomienda a la población expuesta al sol utilizar sombrero, gafas con filtro UV y protector solar con FPS 30 o superior.

El estado de la calidad del aire a las 16:00 horas de este sábado 29 de noviembre de 2025 en la ZMVM. ı Foto: SIMAT

¿Hay riesgo de Contingencia Ambiental hoy 29 de noviembre?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, ante concentraciones altas de ozono (O3), partículas PM10, PM2.5 y otros contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

La activación de la contingencia implica restricciones como el doble Hoy No Circula para reducir los niveles de contaminación. En lo que va de 2025, la CAMe ha declarado seis contingencias. Desde el 25 de abril no se ha activado la medida, pero la mala calidad del aire aumenta el riesgo.

