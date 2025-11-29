¿Cuándo inicia la Verbena Navideña 2025 en el Zócalo de CDMX?

Decenas de personas aprovechan las vacaciones de diciembre para visitar la verbena navideña en el Zócalo Capitalino

La capital del país se prepara para recibir una de las celebraciones decembrinas más esperadas por habitantes y turistas: la tradicional Verbena Navideña del Zócalo 2025-2026, que ya tiene fechas oficiales de instalación y apertura al público.

El evento se llevara a cabo del 20 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, periodo en el que Zócalo de la Ciudad de México será escenario de una extensa agenda de actividades culturales, recreativas y comerciales de acceso gratuito.

Hasta el momento, sólo se ha dado a conocer esta información. Se espera que en los próximos días el Gobierno de la Ciudad de México revele todos los detalles del evento, tanto horarios como actividades.

Qué puede esperar en las actividades

Entre las instalaciones que comúnmente integran la Verbena Navideña del Zócalo se encuentran:

Nacimiento monumental con figuras de gran formato.

Árboles navideños monumentales instalados en distintos puntos de la plancha.

Decoración lumínica envolvente, con estructuras de luces, túneles y ambientación festiva.

Bazar o mercado con oferta de artesanías, regalos, ornamentos y productos de temporada, donde tradicionalmente participan productores y comerciantes locales.

Áreas gastronómicas con venta de antojitos y alimentos típicos navideños y tradicionales mexicanos.

Zonas para actividades recreativas infantiles y familiares, con juegos interactivos y espacios para fotografía.

Además, en ediciones recientes han destacado actividades como conciertos, pastorelas y presentaciones artísticas, así como espectáculos de nieve artificial por las noches, un atractivo que suele convocar a miles de asistentes para capturar el momento con fotografías y video.

Te dejamos algunas recomendaciones

Con base en lo que suele implicar este evento, se sugiere a quienes planean visitarlo:

Asistir con ropa abrigadora , principalmente si la visita es por la noche, cuando las temperaturas en el Centro Histórico suelen descender.

Llegar con anticipación en fines de semana o fechas cercanas a Navidad, ya que la afluencia tiende a ser mayor en esos días.

Llevar efectivo para compras y alimentos dentro del bazar o áreas gastronómicas, pues algunos comerciantes pueden no aceptar pagos con tarjeta.

Considerar el uso de transporte público o aplicaciones de movilidad para evitar complicaciones de estacionamiento en el primer cuadro de la ciudad.

En caso de asistir en grupo o con menores de edad, establecer puntos de encuentro para agilizar la movilidad y evitar pérdidas en la multitud.

