Garantiza CDMX traslados seguros a mujeres

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó este mediodía la firma de un acuerdo de 15 puntos del programa Ruta Libre de Violencia contra las Mujeres, con representantes del transporte público concesionado de la Ciudad de México (CDMX), a fin de garantizar viajes libres de violencia para las mujeres.

La mandataria capitalina destacó que entre las acciones que de manera conjunta se realizarán con los permisionarios está la colocación de botones de pánico en todas las unidades del transporte concesionado de la CDMX, con el objetivo de promover la respuesta de las autoridades ante una situación de agresión contra las mujeres, medida que no sólo favorecerá el combate a ese tipo de conductas, sino que fortalecerá el combate de otros delitos.

“El llamado es a sumarse a la causa de luchar contra la violencia hacia las mujeres, y digo luchar porque se trata de eso: es pugnar, es esforzarnos y trabajar para que en el transporte público no se cometan actos de violencia hacia las mujeres”, dijo.

31 corredores de transporte público concesionado garantizan viajes seguros

Durante el evento, realizado en Centro de Transferencia Modal (Cetram) Chapultepec, donde representantes de 31 corredores decidieron sumarse a la causa, Brugada Molina señaló que es muy importante hablar del tema de violencia hacia las mujeres en el transporte público y en cualquier punto de la ciudad.

“No es normal que una mujer suba al transporte con miedo a ser acosada o abusada; no es normal que una niña desde temprana edad tenga miedo de viajar en el transporte público. No es normal que alguien grabe a las mujeres al interior del transporte público; no es normal que cualquier mujer o cualquier niña aprenda a tener miedo. Nada de eso es normal, todo eso es violencia”, remarcó Brugada.

“El objetivo es que en la CDMX podamos garantizar un viaje sin violencia”, aseguró al exponer los 15 puntos del convenio con transportistas, donde se comprometen a difundir la campaña “Si te tocan, nos toca”, presentar un protocolo de actuación inmediato para mujeres, operadores y empresas, promover una cultura de cero tolerancia a la violencia.