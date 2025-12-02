Alertan que la trata infantil vaya al alza con el Mundial de 2026

A menos de 190 días de la Copa Mundial de Futbol 2026, del que la capital será sede inaugural, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México alertaron que con el megaevento deportivo podrían aumentar los casos de violencia, abuso y explotación sexual de las niñas, niños y adolescentes de la capital mexicana.

Durante la firma de una alianza entre estos dos organismos y la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH) para prevenir estos delitos, el representante del organismo, Fernando Carrera Castro, explicó que, con la llegada de millones de turistas nacionales e internacionales durante el Mundial “es altamente probable que aumente el riesgo de explotación sexual infantil y de violencia contra la niñez”.

“Se puede y se debe evitar que la Copa Mundial, la mayor celebración del futbol en el mundo, se convierta en el próximo año en una pesadilla para niñas y niños mexicanos”, subrayó el diplomático.

La directora del Programa Nacional contra trata de personas del Consejo Ciudadano, Gabriela González, explicó que estudios y la propia Unicef dan cuenta del alza en la trata infantil con las Copas del Mundo.

“En eventos deportivos masivos, Unicef siempre ha alertado que hay un riesgo mayor por la afluencia de turistas y (son eventos) en donde lamentablemente se empiezan a ofertar a las infancias como si fueran una mercancía sexual. Por eso estamos alertando y previniendo”, explicó a La Razón.

En 2018, investigadores de la Universidad de Dundee, Inglaterra, encontraron un aumento en los casos de explotación infantil durante la Copa Mundial de Futbol 2014 en Brasil.

En su estudio titulado, “Ganemos este juego juntos: Documentación de las violaciones de los derechos de los niños durante la Copa Mundial de la FIFA 2014 en Brasil”, concluyeron que las más vulnerables a esta explotación sexual son mujeres de entre nueve y 17 años, en las partes más pobres de las ciudades sede.

Gabriela González añadió que han observado en el Consejo Ciudadano un aumento en la incidencia delictiva contra infancias en la capital del país desde la pandemia por Covid-19.

“Hemos percibido un incremento de reportes en todas las violencias de 24 por ciento. Respecto a la trata, la producción de material de abuso sexual infantil, comercialmente conocida como pornografía infantil, ha tenido un incremento de 86 por ciento en los últimos cinco años”, apuntó la especialista.

En la última década, la Ciudad de México ha sido la capital de la trata de personas en el país, apunta el informe de 2025 “Análisis de Contexto sobre Trata de Personas y Reclutamiento por grupos de la delincuencia organizada de niñas, niños y adolescentes”.

De acuerdo con el estudio, hecho por la Red por los Derechos de la Infancia en México y el Centro de Estudios Sociales Antonio Montesinos, una de cada cuatro víctimas de este delito es de la ciudad, según datos de 2015 a 2024.

La mayoría de las víctimas es niña y adolescente, advierten las autoras de la investigación, aunque existe una cifra negra que impide dimensionar este delito y prueba de ello es que la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha ofrecido estadísticas diferentes de la trata de personas.

El órgano autónomo reportó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que de 2018 a 2023 se abrieron 385 carpetas de investigación por este delito; sin embargo, en sus datos abiertos la fiscalía contabiliza 656 casos en el mismo periodo, casi el doble de lo que reportó al Gobierno federal.

Al respecto, la secretaria ejecutiva del Consejo Ciudadano, Clara Luz Álvarez, apuntó que la cifra negra puede deberse a múltiples factores, entre ellos, el miedo de las víctimas a denunciar.

“Los datos que recopilamos en el Consejo sí nos dicen que en 28 por ciento de los casos de explotación sexual ocurren en una casa-habitación, seguido de un hotel”, comentó.

CRÍTICA A ALOJAMIENTOS. El presidente de la ANCH, Jorge Paoli Díaz, arremetió en contra de las plataformas de rentas de corto plazo, como Airbnb, pues afirmó que dentro de estos espacios hay una cifra negra de explotación infantil mayor a la de los hoteles, debido a su falta de regulación.

“Es fundamental que llegue la regulación a las rentas de corto plazo, porque es precisamente donde están las cifras más negras. Ahí no hay circuito cerrado, no se pide identificación ni los check-in de los hoteles”, sentenció el líder hotelero.

El 25 de noviembre, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció el lanzamiento de la Tarjeta Azul, un mecanismo diseñado por Unicef para prevenir la trata y el abuso de menores en hoteles y otros establecimientos de hospedaje durante el Mundial.

La medida buscará dar protocolos para hacer de estos lugares espacios seguros para las niñas, niños y adolescentes, presentes en el megaevento deportivo. El Consejo Ciudadano local tiene disponible las 24 horas del día su línea nacional contra la trata en el 800 55 33 000.