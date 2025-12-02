Circe Camacho presenta resultados de 2025 en Xochimilco y plan de inversión para 2026

Circe Camacho Bastida expone ante diputados los logros de 2025 y la inversión prioritaria para la Alcaldía Xochimilco en 2026.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, la alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho Bastida, presenta los avances del ejercicio fiscal 2025 y expone los ejes prioritarios que guiarán la inversión pública para el año 2026, destaca que el próximo presupuesto tendrá una “vocación social y popular” orientada a mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de la demarcación.

La alcaldesa informa que, al cierre del 30 de noviembre, Xochimilco registra un 80% de avance en el ejercicio del presupuesto modificado, prioriza obras de infraestructura hidráulica, alumbrado público, seguridad, rehabilitación de espacios públicos y atención a los asentamientos humanos irregulares.

La alcaldesa Camacho Bastida exhorta al Gobierno capitalino a concretar el proyecto de un hospital general en Xochimilco, una demanda histórica. ı Foto: Alcaldía Xochimilco

Entre los principales logros de 2025, Camacho Bastida destaca:

Reencarpetamiento en más de 90 mil m2 en pueblos y barrios .

Casi 90 millones de pesos destina a la sustitución de drenaje y obras de agua potable .

Rehabilitación histórica del Deportivo Xochimilco , con una inversión de 52 millones de pesos .

Ampliación del parque vehicular de servicios urbanos mediante arrendamiento, lo que permite incrementar la recolección de basura , el desazolve y la distribución de agua .

50 patrullas, motopatrullas, ambulancias y grúas para mejorar la seguridad y la atención de emergencias.

La titular de Xochimilco resalta las obras de infraestructura y la ampliación de servicios urbanos entre sus principales resultados del ejercicio fiscal. ı Foto: Alcaldía Xochimilco

Para el ejercicio fiscal 2026, la alcaldesa presenta cuatro ejes prioritarios:

Xochimilco, donde la comunidad florece : creación de la Casa Sonora , rehabilitación de plazas públicas , deportivos y centros culturales para fortalecer la convivencia comunitaria y la construcción de paz .

Nadie es irregular, porque la dignidad no tiene límites : Inversión de 50 millones de pesos para estudios de regularización de asentamientos , en convenio con la UNAM , y arranque de un programa social de atención integral .

Xochimilco Patrimonio Mundial : rehabilitación de los 10 embarcaderos , creación de senderos seguros , señalética turística , módulos de orientación y promoción especial por el Mundial de Fútbol 2026 .

Alcaldía a tu servicio: aumento del 30% en el presupuesto para servicios urbanos, más pipas, más camiones recolectores y un programa de videovigilancia en las colonias con mayor incidencia delictiva, además del fortalecimiento del C2.

Durante su comparecencia, la alcaldesa de Xochimilco detalla el avance del presupuesto y los ejes de su plan de gobierno para el próximo año. ı Foto: Alcaldía Xochimilco

Finalmente, la alcaldesa realiza un exhorto respetuoso al Gobierno de la Ciudad de México para trabajar conjuntamente en la construcción del primer hospital general en Xochimilco, una demanda histórica de la población. "Porque somos del pueblo, seguiremos trabajando para el pueblo y con el pueblo. Estamos orgullosas y orgullosos de ser una tierra de guardianes" concluye Camacho Bastida.

am