Desembolsa Orvañanos Rea $94 mil en Meta

Carlos Orvañanos se toma una selfie con una mujer en una rodada ciclista, el 9 de noviembre.

El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos Rea, es el edil que más dinero ha desembolsado en los últimos 90 días para promover publicaciones de su administración desde su página personal de Facebook e Instagram con 94 mil 842 pesos, lo que equivale a 114 canastas básicas.

De acuerdo con la Biblioteca de Anuncios de Meta, entre el 31 de agosto y el 28 de noviembre, el funcionario panista pagó por 83 anuncios. El costo total superó por 20 mil pesos su salario mensual neto que, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia es de 74 mil 934 pesos.

El Dato: De acuerdo con el Área Técnica del Instituto Electoral de la ciudad, los recursos públicos no pueden usarse para promover contenidos de la alcaldía desde cuentas personales de alcaldes.

Los lineamientos de Meta obligan a los anunciantes de temas políticos a transparentar el origen de los recursos con los que financian los anuncios y según el desglose disponible, el propio alcalde aparece como único responsable de la propaganda política.

En un sondeo realizado por La Razón sobre el gasto en publicidad personal del alcalde de Cuajimalpa, Beatriz consideró “excesivo” el monto destinado por Carlos Orvañanos Rea para promocionarse en Facebook e Instagram, aun cuando ese dinero presuntamente sale de su bolsillo.

51 mil 32 pesos es la diferencia de gasto entre Orvañanos Rea y López Casarín

La mujer vive en Iztapalapa, donde gobierna Aleida Alavez Ruiz, y dijo estar de acuerdo con que ésta únicamente haya gastado cuatro mil 292 pesos en anuncios en sus páginas personales, cifra que representa apenas cuatro por ciento de lo que gastó el alcalde de Cuajimalpa.

“Está mal, es excesivo. Debería de invertir en otra labor social como la pavimentación, no conozco exactamente Cuajimalpa, pero en todos lados hay socavones y me imagino que debería mejor invertir en esa parte.

“Estoy de acuerdo que se hagan publicidad en cualquier medio como el Facebook o TikTok, pero sí es demasiado, es exceso como le digo. Es enorme la diferencia entre Aleida y el otro, es demasiado”, mencionó la capitalina.

74 mMil 934 pesos es el salario neto mensual del alcalde Carlos Orvañanos

Alfredo, otro ciudadano, mencionó que los gastos de Orvañanos Rea “podrían ser menos” y cuestionó que “para eso tiene la página de la alcaldía”.

El hombre vive en la alcaldía Cuauhtémoc, administrada por Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, quien gastó seis mil 11 pesos en dos anuncios, lo que le parece “mucho para únicamente dos, lo bueno es que me dice que es su propio dinero”.

De acuerdo con los datos de Meta, 84 mil 145 pesos de ese monto los pagó el funcionario entre el 30 de octubre y el 28 de noviembre del presente año para promocionar distintas acciones de su administración. Esto coincidió con su Primer Informe de labores.

De acuerdo con el más reciente informe de la Procuraduría Federal del Consumidor, en la semana del 17 al 21 de noviembre la Central de Abasto registró el precio de la canasta básica, que incluye 24 alimentos, estaba en 830.04 pesos. Es decir, el alcalde gastó en publicidad virtual 114 canastas básicas en tres meses y en un mes, 102.

La diferencia entre el primero y segundo lugar es considerable, pues Orvañanos Rea desembolsó 47 mil 559 pesos más que su par de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, quien gastó 47 mil 283 pesos.

En tercer lugar, se encuentra el alcalde por Morena de Gustavo A. Madero, Giancarlo Lozano Reynoso, con 29 mil 798 pesos destinados a cinco anuncios; de esta cantidad.

En contraste, los alcaldes morenistas de Azcapotzalco, Nancy Marlene Núñez Reséndiz; Iztacalco, Lourdes Reyes Paz; Milpa Alta, Octavio Rivero Villaseñor; Tláhuac, Berenice Hernández Calderón y el panista de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez Aguilar; no registraron gasto alguno en anuncios de Meta en los últimos 90 días.

Los datos de la Librería de Meta muestran que las únicas alcaldesas que no pagaron por propaganda fueron la de Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez, y la de Xochimilco, Circe Camacho Bastida.

BAJO LA LUPA. En su comparecencia ante los diputados del Congreso de la Ciudad de México, el 21 de noviembre, los legisladores interrogaron a Orvañanos Rea por la utilización de recursos públicos, así como la falta de otros, como el presupuesto participativo.

El diputado de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, Alejandro Carbajal González, cuestionó al alcalde por tener un programa de estancias infantiles con un presupuesto asignado modificado de dos millones de pesos para sólo seis beneficiarios.

Sobre el presupuesto participativo, el legislador indicó que la alcaldía no ha ejercido los 88 millones de pesos.

En tanto, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres González, precisó que los Cendis tienen más de siete millones de pesos y las estancias infantiles sólo dos millones de pesos asgnados, contrario a los 10 millones de pesos para la entrega de juguetes.