Lanzan alerta por correos falsos que suplantan a Netflix para robar datos

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitió una advertencia a la población sobre el aumento de correos electrónicos falsos que suplantan la identidad de Netflix con el objetivo de robar datos personales y bancarios de los usuarios.
La corporación explicó que los ciberdelincuentes están enviando mensajes que reproducen el diseño oficial de la plataforma de streaming y utilizan textos como “tu suscripción venció” o “hay un problema con tu pago”.
Al hacer clic en los enlaces incluidos, los usuarios son dirigidos a páginas fraudulentas creadas para obtener correos electrónicos, contraseñas, información financiera y otros datos sensibles.
Hoy No Circula miércoles 3 de diciembre 2025: autos y placas que descansan en CDMX y Edomex
Las autoridades señalaron que estos mensajes buscan generar un sentido de urgencia para que las víctimas actúen sin verificar la autenticidad del correo. Ante ello, la SSC llamó a reforzar las medidas básicas de ciberseguridad y mantenerse alerta ante cualquier intento de engaño.
La SSC recomienda tomar precauciones
La dependencia subrayó que Netflix nunca solicita información personal o financiera por correo, por lo que cualquier mensaje que pida datos de este tipo debe considerarse falso.
La Policía Cibernética recomendó a la ciudadanía:
- No abrir enlaces sospechosos ni correos provenientes de remitentes desconocidos.
- Verificar que los sitios sean oficiales y cuenten con https:// antes de ingresar información.
- Utilizar contraseñas fuertes y activar la doble autenticación.
- Mantener los dispositivos actualizados y protegidos con antivirus.
- Desconfiar de promociones o mensajes con advertencias de urgencia que pidan resolver pagos o renovar servicios.
- Revisar periódicamente los movimientos bancarios y reportar cualquier cargo sospechoso.
- Recordar que Netflix nunca solicita datos personales o financieros por correo.
Asimismo, la SSC informó que las personas que reciban un mensaje sospechoso o consideren haber sido víctimas pueden reportarlo a la Policía Cibernética a través de los siguientes canales:
- Teléfono: 55 5242 5100 ext. 5086
- Correo electrónico: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx
- X: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX
La dependencia concluyó que mantenerse alerta es fundamental en el entorno digital, pues “la duda te protege y un clic puede costarlo todo”.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
MSL