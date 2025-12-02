Lanzan alerta por correos falsos que suplantan a Netflix para robar datos

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitió una advertencia a la población sobre el aumento de correos electrónicos falsos que suplantan la identidad de Netflix con el objetivo de robar datos personales y bancarios de los usuarios.

La corporación explicó que los ciberdelincuentes están enviando mensajes que reproducen el diseño oficial de la plataforma de streaming y utilizan textos como “tu suscripción venció” o “hay un problema con tu pago”.

Al hacer clic en los enlaces incluidos, los usuarios son dirigidos a páginas fraudulentas creadas para obtener correos electrónicos, contraseñas, información financiera y otros datos sensibles.

Las autoridades señalaron que estos mensajes buscan generar un sentido de urgencia para que las víctimas actúen sin verificar la autenticidad del correo. Ante ello, la SSC llamó a reforzar las medidas básicas de ciberseguridad y mantenerse alerta ante cualquier intento de engaño.

La SSC recomienda tomar precauciones

La dependencia subrayó que Netflix nunca solicita información personal o financiera por correo, por lo que cualquier mensaje que pida datos de este tipo debe considerarse falso.

La Policía Cibernética recomendó a la ciudadanía:

No abrir enlaces sospechosos ni correos provenientes de remitentes desconocidos.

Verificar que los sitios sean oficiales y cuenten con https:// antes de ingresar información.

Utilizar contraseñas fuertes y activar la doble autenticación.

Mantener los dispositivos actualizados y protegidos con antivirus.

Desconfiar de promociones o mensajes con advertencias de urgencia que pidan resolver pagos o renovar servicios.

Revisar periódicamente los movimientos bancarios y reportar cualquier cargo sospechoso.

Recordar que Netflix nunca solicita datos personales o financieros por correo.

Asimismo, la SSC informó que las personas que reciban un mensaje sospechoso o consideren haber sido víctimas pueden reportarlo a la Policía Cibernética a través de los siguientes canales:

Teléfono : 55 5242 5100 ext. 5086

Correo electrónico : policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

X: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX

La dependencia concluyó que mantenerse alerta es fundamental en el entorno digital, pues “la duda te protege y un clic puede costarlo todo”.

