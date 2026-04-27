Prevén protección de inquilinos

EL DIPUTADO de Morena en la Ciudad de México, Emilio Guijosa Hernández, afirmó que la iniciativa de Ley de Rentas Justas, impulsada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, tiene por objetivo el proteger a dos millones de capitalinos ante abusos de rentas desproporcionadas mediante una regulación anual de costos.

Durante La Chilanguera, el legislador explicó que la propuesta refuerza lo que está en la ley, para evitar que las rentas estén por arriba de la inflación del año anterior reportado por el Banco de México.

“Hoy, las y los jóvenes que radican en ciertas alcaldías de la Ciudad de México, están siendo expulsados. Estamos hablando de que, si alguien quiere rentar en la Roma Sur, por ejemplo, pues son rentas de $50 mil, de $100 mil y en algunos casos, este umbral se ha rebasado. La Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles va a servir para evitar esto”, explicó Guijosa Hernández.

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Por ejemplo, si una persona pagó 10 mil pesos de renta mensual en 2025 y ese mismo año la inflación fue de 3.69 por ciento, para 2026 el arrendador sólo podrá incrementar 369 pesos a la cuota.

Asimismo, la Ley de Rentas reconoce el derecho al arraigo de arrendararios, incluye un mandato para que el Gobierno de la Ciudad de México produzca vivienda social y crea la Defensoría de los Derechos Inquilinarios, la cual defenderá a propietarios y a realquilados.

De acuerdo con lo planteado, la gentrificación originada por la construcción de nuevos desarrollos inmobiliarios y la concentración de la inversión en ciertas zonas de la capital, hizo necesario plantear una nueva ley que regulara esta situación.