Reportan 13 días sucios por altos niveles de ozono

Durante el primer cuatrimestre de 2026, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) registró, al menos, 13 días con contingencia por los altos niveles de ozono, por lo que éste es el año con más contaminación desde 2022.

De acuerdo con registros del organismo, hace cuatro años sólo registró dos casos por alta contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), entre los meses de enero y abril, lo cual muestra un incremento de 550 por ciento, entre ese periodo y el actual.

Rosa Martínez, deportista y residente de la alcaldía Iztapalapa, expresó a La Razón que parte del problema radica en la ineficacia de algunas de las políticas públicas gubernamentales.

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El Dato: De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente, nueve de cada 10 de las contingencias ambientales de la capital, registradas desde 1988 a la fecha, se deben al ozono.

“Está el programa Hoy No Circula, pero no siempre funciona y además hay constantes problemas con los verificentros. A veces hay coches que no pasan la verificación, pero les dan este documento aprobatorio”, dijo, mientras hacía ejercicio en la Utopía Meyehualco, en Iztapalapa, pese a que la recomendación de la CAMe es no ejercitarse al aire libre durante la contingencia.

En dicho espacio, decenas de personas acudieron para hacer ejercicio, tal como Rosa Martínez. Algunos corrieron y otros más circularon en sus bicicletas; además, en otros espacios, jóvenes salieron con sus patinetas y patines.

Guadalupe Alvino, quien también acudió a este espacio de la alcaldía Iztapalapa, consideró que falta más información sobre las medidas de prevención durante la activación de las contingencias para la protección de la salud.

5 contingencias ha activado la CAMe en el Valle de México durante 2026

“Yo no siento ninguna diferencia en el ambiente. Los sábados y domingos son los únicos días en los que puedo convivir con mi hijo.

“Yo pienso que sí se necesita más difusión, sobre todo para tener más cuidado de las personas adultas mayores o para quienes tienen algún problema crónico de respiración. Sería importante para que ellos lo tengan presente y no les perjudique la salud”, mencionó.

Aun con las recomendaciones de la CAMe, miles de personas asistieron al ya tradicional Paseo Dominical sobre Paseo de la Reforma, en la zona centro.

Los datos oficiales además muestran que el primer cuatrimestre de 2026 también tuvo una mayor cantidad de contingencias con relación a otros años recientes, ya que en 2023 hubo seis casos y un año después, nueve, mientras que en 2025 el saldo fue de 10.

64 días con aire limpio registró la capital el año pasado, según datos oficiales

Los datos de 2022 se contabilizaron durante los últimos días de la emergencia por la Covid-19, el resto de los periodos no enfrentó medidas sanitarias que afectaran la movilidad vehicular o la emisión de contaminantes en la capital del país.

Oscar Peralta y Erika López, investigadores del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, declararon en 2023 para la revista UNAM Global que estos fenómenos mantienen un alza debido a bajos niveles de lluvias de los últimos años, altas temperaturas y una menor nubosidad, lo cual propicia la formación y acumulación de ozono.

De acuerdo con los expertos, esto último se agrava al ponderar que, por lo general, más de la mitad de las contingencias ocurren de febrero a mayo a causa de altos niveles de radiación solar, poca ventilación en la ZMVM y un ambiente seco que coincide con el inicio de la primavera en marzo.

Además, la geografía del Valle de México, que está rodeado por una amplia cadena montañosa, también es un factor que contribuye al estancamiento y la acumulación de aire contaminado en la capital del país y parte del Estado de México.

En marzo pasado el investigador del Tecnológico de Monterrey, Alberto Mendoza Domínguez, declaró a este diario que, para cambiar esta tendencia, se requiere electrificar masivamente el transporte público y privado, sustituir el gas licuado de petróleo en viviendas por sistemas eléctricos y establecer una matriz energética basada en fuentes limpias y renovables.

La CAMe levantó ayer la medida ambiental, pero en lo que va del año suman ya cinco contingencias por ozono.